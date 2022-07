VIDEO. El mánager de L-Gante amenazó a Sergio Berni: "No voy a dejar que hagan su labor"

Una enorme polémica se produjo en las últimas horas, que involucran a L-Gante con el tiroteo entre barras de Alem y Luján, donde murió una hincha de 18 años. Luego de que el ministro de seguridad provincial, Sergio Berni, manifieste que un famoso estaría implicado en el hecho, se armó el escándalo. El mánager del artista de Cumbia 420 salió con los tapones de punta y lo amenazó, junto a la fiscal y los periodistas que hablaron del tema.

Maxi El Brother hizo un duro descargo en su cuenta de Instagram, donde señaló que ni L-Gante estaba al tanto de su descargo: "Ni Elián sabe que estoy haciendo esto, pero ya me tiene podrido todo el periodismo, la gente que habla pelotudeces, la prensa que da vergüenza y algunos políticos".

Y disparó con munición gruesa: "Lo están vinculando a Elián con el tiroteo entre barras y tienen que ser responsables con lo que dicen. Berni, que no sé que cargo tiene ahora, dejando en tintes que tiene que ver algo con algún famoso de la zona y enseguida el periodismo salió a decir que era L-Gante".

Y agregó: "Dejen de responsabilizarlo de cosas idiotas, sean consientes de lo que dicen. No afirmen, pregunten... No tienen respeto de que murió un pibe. La fiscal (Laura Cordiviola), este Berni y el periodismo que lo está vinculando a Elián yo se los digo: él no tiene nada que ver".

Además realizó amenazas: "Yo se los juro y les prometo: esto llega a traerle algún problema y yo me voy a encargar de que no puedan hacer su labor los periodistas. Me tienen harto, cansado, y lo digo con total responsabilidad y me hago cargo".

Y nuevamente, apunto contra los responsables por intentar arruinarle la carrera a L-Gante: "A la fiscal que está diciendo estupideces, a Berni y al periodismo se las hago corta. ¿Le quieren arruinar la vida a un artista de 22 años? Sean responsable con lo que dicen porque así como a nosotros nos miden con una vara que es la equivocada, yo voy a empezar a medir con la misma vara a todo el mundo".