Una inhibición no permitió traer refuerzos

Causó mucha sorpresa que Gimnasia de tener prácticamente dos refuerzos cerrados (el lateral derecho Leonel Di Plácido y Pablo De Blasis), pasara a no tener nada y no sumar una sola cara nueva, siendo el único de los 28 equipos de Primera División que no sumó refuerzos en este libro de pases.

Todo pareció estar muy encubierto, pero la verdad salió a la luz. La realidad es que Gimnasia no puede traer refuerzos por que está inhibido por una vieja deuda de 350 mil dólares que el club contrajo con el Al-Ettifaq de Arabia Saudita.

Recordemos que el Lobo repatrió a Brahian Alemán en el año 2019, pero por aquella negociación quedó una deuda de 350 mil dólares.

Como el tiempo pasó y pasó y no hubo novedades, Al-Ettiffaq recurrió a la FIFA que inhibió a Gimnasia para poder realizar operaciones, y es por ello que finalmente no hubo caras nuevas en el plantel albiazul. Ahora deberá renegociar esa deuda con el club árabe pensando en el próximo mercado de pases no volver a sufrir una nueva inhibición.

Pero a esto se le suma lo ocurrido con Olimpia de Paraguay por Ramón Sosa, y el fallo en contra de Gimnasia desde FIFA, que informáramos en nuestra edición del último lunes.

Aquí también se registró una falta de pago y desde la Sede de calle 4 tienen un plazo de un mes y medio para poder saldar la deuda de unos 660 mil dólares más intereses. Según se indicó, ni siquiera se abonó la primera cuota de 550 mil dólares.

Por estas horas las excusas podrán ser que se arregló de común acuerdo con Néstor Gorosito de no traer refuerzos, pero la realidad es que esos refuerzos no se pudieron traer por una inhibición ante una deuda.

En principio, Gimnasia tendría 90 días para pagarle a la entidad árabe. ¿Tiene el dinero para hacerlo?