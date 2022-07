Protesta en Educación por más cupos para una secundaria de Berisso: polémica por un sorteo

La comunidad educativa del Colegio María Reina de barrio El Carmen, Berisso, se movilizó hoy a la sede de Educación en La Plata para solicitar más cupos para el primer año de la escuela secundaria, o bien la apertura de otra división, debido a que unos 35 estudiantes que este año finalizan el nivel primario en esa institución "quedaron marginados" de poder continuar la secundaria.

Desde la sede ministerial de 13 entre 56 y 57 los manifestantes explicaron que "somos padres de chicos que este año terminan la primaria y que en 2023 tienen que empezar la secundaria, pero se realizó un sorteo con 21 vacantes, luego quedaron unas 9 vacantes para abanderados y otras pocas para chicos con condiciones especiales, pero el gran problema es que hay 35 alumnos que no salieron sorteados y se queda afuera".

"En este traspaso de la primaria a la secundaria sólo se deja una división, lo cual implica que se queden afuera unos 35 chicos. Es un corte horrible, los están separando. Guardan puestos para los que son abanderados y eso genera discordia entre ellos mismos, compiten, especulan con las notas, y es feo porque son amigos. Ocurre tanto a la mañana como a la tarde", plantearon sobre la situación que se presenta en el establecimiento de 604 y 127.

En Educación, en donde aguardaban explicaciones y una respuesta favorable, aseguraron que "la alternativa a esta situación es que habiliten el secundario en el turno tarde, u otro primer año". "Supuestamente lo que falta es la subvención de docentes, ya que al parecer el colegio tiene capacidad para otras divisiones. De hecho, a la tarde el aula queda vacía".

En este marco, una madre de un estudiante que no salió sorteado sostuvo que "nunca me atrasé una cuota, me parte al medio que mi hijo se quede afuera". "Esperamos que las autoridades accedan porque no podemos conseguir cupos en otras escuelas aquí en Berisso. Esto se convirtió en un pesar todos los días", manifestaron.

En tanto, desde Educación se informó que los padres y madres de la comunidad fueron convocados a una reunión en la jornada de hoy con representantes de la Jefatura de Inspección Regional de la DIEGEP para abordar la sitaución.