El Gobierno niega desabastecimiento pero pide que "no jueguen con la mesa de los argentinos"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseveró hoy que "no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento" señaló que, en algunos casos de falta de productos, eso "se debe a maniobras especulativas de quienes retienen productos para venderlos luego a mayor precio" por lo que pidió a las empresas que "no jueguen con la mesa de los argentinos".



"El Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento. No llevemos ese temor a la población", planteó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que advirtió sobre "maniobras especulativas" y pidió "no sumarse al ejército de especuladores o codiciosos porque lo hacen contra cada uno de los argentinos".

"Si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa y los alimentos de los argentinos", sostuvo la funcionaria nacional, quien agregó que "siempre fue un crimen de parte de determinados grupos tratar de quedarse con toda la renta".

En conferencia de prensa, la vocera insistió en que "sería bueno que aquellos que remarcaron creyendo que iba a haber devaluación dejen de jugar con los precios, porque no juegan con el Gobierno sino con los alimentos de los argentinos".

Antes de que se dé a conocer el índice de inflación de junio, Cerruti señaló que el Gobierno espera una nueva baja en la cifra: "Vamos a ver los índices. Paso a paso", al tiempo que indicó que "no está en este momento en evaluación" una modificación en el esquema de retenciones a las exportaciones.

También desestimó que los anuncios del lunes pasado de la ministra de Economía, Silvina Batakis, impliquen una paralización de la obra pública, y que "se supone que tenemos todo lo necesario para gastar en las obras que ya tenemos en marcha". "La ministra dijo que el Estado va a estar ordenado para cumplir con las metas fiscales", remarcó.

En ese sentido, advirtió que la posibilidad de la creación de un Salario Básico Universal "es una discusión que se evalúa aquí y en el mundo", pero que "van en el mismo sentido que otros programas que ya tiene la Argentina, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar". "Todas las herramientas se pueden seguir discutiendo", señaló, para agregar que "las que están funcionando lo están haciendo bien".

Por otra parte, consideró que el mercado "creyó en la palabra" de Batakis, y eso se reflejó en la licitación de títulos públicos de ayer, en la que se "obtuvo un financiamiento mucho mayor al que se esperaba". "La respuesta del mercado no es el dólar blue, es la licitación de ayer", dijo, luego de remarcar que "quienes tenían que participar creyeron que iba a haber tasas positivas, seguro de cambio y que no iba a haber devaluación".