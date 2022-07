Absa no le respondió y decidió hacer un piquete

Un platense estalló de furia ayer por la falta de respuesta de Absa a su reclamo de que se arregle una caudalosa pérdida de agua que se originó hace cinco meses en la puerta de su casa, en Tolosa.

El desperfecto de la red provocó en varias ocasiones la rotura de la calle y la vereda. A falta de respuestas de la empresa Absa a los reclamos realizados a esta parte, el usuario, quien se identificó como Simón, fue hasta la usina del Parque San Martín a bordo de su camioneta y realizó un piquete en el acceso de las instalaciones.

Según denunció, la falla de la red barrial se encuentra en calle 29, entre 529 y 530, y causó no sólo la rotura de la calle, sino diferentes inconvenientes a los vecinos.

“En un edificio aquí vive una mujer con discapacidad y que está embarazada. El otro día se cayó mi señora. Por la rotura de la red se formó un pozo, una laguna. Y la calle se rompió tres veces, la arregla la Municipalidad y debido a la avería se vuelve a romper. Absa vino una vez a arreglarla, pero al mes estaba perdiendo otra vez”, afirmó el manifestante tras realizar el piquete en la usina del Parque San Martín.

Durante la protesta grabó un video en el que hizo público su hartazgo.

“Estamos acá en ABSA, tuvimos que realizar un piquete. No entra ni sale nadie. Esta es la Argentina, señores. Hay que hacer así: quilombo. Pagas la luz con aumento y te cortan la luz, pagas el agua y se rompe la red cuatro meses, pagás el cable y no tenés cable. Nosotros somos los pelotud..., pónganse las pilas, este es el país de los vivos, de los sinvergüenzas”, expresó.

Acerca de la drástica medida, agregó: “metí la camioneta en la entrada, les dije que no la movería hasta que no me atendieran. Luego me pidieron que corriera la camioneta, así que corrí la camioneta como me pidieron y ahí hablamos. Me atendió un capataz. Le dije que hace cinco meses arreglaron esta rotura y que se vuelve a romper, que además rompió la calle tres veces. Quedó en que a más tardar el lunes irían al barrio a solucionar el problema”.

Finalmente, el usuario fue recibido por personal de la compañía, que renovó la promesa de arreglo.