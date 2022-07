La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuidad de la fecha 8 del campeonato de primera división argentino, con un partido en nuestra Ciudad, cuando Gimnasia se enfrente ante Colón y con una nueva prueba para Boca, que va a recibir a Talleres en la Bombonera. A su vez, uno de los animadores del campeonato Newells Old Boys, recibe en Rosario a Racing, buscando seguir en lo mas alto. Por otra parte, Los Pumas juegan ante Escocia y Las Leonas se enfrentarán con Alemania. A continuación, eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Barracas Central vs Argentinos Jrs. ESPN Premium

15:30 Gimnasia vs Colón TNT SPORTS

15:30 Independiente vs Rosario Central ESPN Premium

18:00 Newells vs Racing TNT SPORTS

20:30 Boca vs Talleres ESPN Premium

AMISTOSO INTERNACIONAL

08:00 Tottenham vs Sevilla ESPN

15:30 Inter vs Mónaco ESPN Extra

PRIMERA NACIONAL

14:10 Atlanta vs Tristán Suárez TYC SPORTS

15:00 Flandria vs Estudiantes de Río Cuarto

15:00 Temperley vs Deportivo Madryn

15:30 Gimnasia de Mendoza vs CA Mitre

15:30 San Martín S.J. vs Agropecuario

18:10 Estudiantes BA vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

PRIMERA "B"

12:05 Colegiales vs Comunicaciones TYC SPORTS

15:30 Acassuso vs Cañuelas

15:30 Defensores Unidos vs Fénix

15:30 UAI Urquiza vs Deportivo Armenio



BOXEO DE PRIMERA

23:00 Agustín Vergara vs Marcos Martínez TYC SPORTS/TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 14 ESPN Extra

UFC

15:00 Brian Ortega vs Yair Rodríguez FOX SPORTS 2

BRASILEIRAO

21:00 Ceará vs Corinthians ESPN 3

GOLF: THE OPEN CHAMPIONSHIP

08:00 Día 3 ESPN 2

PRIMERA C

11:00 El Porvenir vs Puerto Nuevo

15:30 Liniers vs Excursionistas

15:30 Real Pilar vs Berazategui

15:30 Sportivo Italiano vs Club Luján

20:00 Midland vs Atlas DIRECTV SPORTS

AMISTOSOS INTERNACIONALES

15:30 Argentina vs Escocia ESPN

URBA TOP 13

13:30 Buenos Aires vs Newman ESPN Extra

15:30 Alumni vs Pucará

15:30 Atlético del Rosario vs Belgrano

15:30 CASI vs San Luis

15:30 Regatas Bella Vista vs Los Tilos

15:30 SIC vs CUBA



UEFA EURO FEMENINA

16:00 Dinamarca vs España ESPN 3

HOCKEY: WOMEN'S WORLD CUP

13:30 Semifinal - Países Bajos vs Australia ESPN 3

16:30 Argentina - Alemania ESPN 2

TÍTULO FEDECARIBE MINI MOSCA AMB

22:00 Daniel Matellón vs Iván García