Entraron a robar a la casa de Jorge Lanata en Uruguay: qué se llevaron

El periodista Jorge Lanata sufrió en las últimas horas un intento de robo en la casa que posee en la exclusiva localidad balnearia uruguaya de José Ignacio. Según las primeras informaciones reveladas por los medios de Uruguay, el delincuente que ingresó por una ventana fue detenido.

La casa de Jorge Lanata en José Ignacio fue violentada este lunes a la madrugada. El delincuente ingresó a la vivienda rompiendo el vidrió de una venta, según informaron fuentes policiales de Maldonado.

Lanata y su familia pudieron ver la secuencia a través de las cámaras de seguridad, antes de que fueran cortadas por los mismos delincuentes. Según las primeras investigaciones, no se llevaron objetos de valor, pero sí dejaron todo revuelto tras entrar por una ventana de la cocina.

“No pasó nada. Cortaron las cámaras y la alarma sonó, vino gente de la empresa. Habían entrado por la ventana de la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita. Y no encontraron porque no iba a dejar guita ahí, no tenía ningún sentido”, apuntó el periodista en Lanata sin filtro (Radio Mitre), desconcertado ante la extraña actitud de los delincuentes.

Bautizada con el nombre "The Old Mand and The Sea Sea" (en homenaje a la novela homónima de Hemingway), la casa de Jorge Lanata en josé Ignacio está ubicada en la ruta 10 y fue construida en 2017.