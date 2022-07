La Plata descontrolada: dos violentos episodios cerca de la tragedia

La preocupante combinación de violencia y el desdén que viene asolando la Región desde hace varias jornadas con hechos como el crimen una mujer en Villa Alba y el brutal robo a un médico al que le tiraron la puerta abajo con un tronco, volvió a verse reflejada en las últimas horas con dos nuevos episodios.

En orden cronológico, el primero de ellos ocurrió el pasado sábado en un sector de Tolosa. Se trató de una situación de violencia extrema que, gracias a los reflejos y rápida reacción de la víctima, no terminó en una tragedia.

La alarmante situación tuvo lugar alrededor de las 17 horas en las inmediaciones de un taller de bicicletas ubicado en 521, entre 5 y 6, cuando el damnificado se acercó a consultar si los trabajos que había encomendado ya se habían realizado.

Dos horas antes, el joven se había presentado en el local con el objetivo de dejar su bicicleta para que fuera sometida a una serie de arreglos.

Según explicó la víctima a este diario, todavía no puede comprender la reacción que tuvo el bicicletero cuando fue él mismo quien le recomendó que retornara en dos horas para que le entregara la bicicleta ya que estimaba que en ese tiempo la iba a tener reparada.

“Lleve a arreglar la bici a una bicicletería de 521 entre 5 y 6. A las 15 del sábado, se la deje y me dijo que volviera en dos horas”, relató el joven. “A las 17 fui y estaba cerrado. Toqué el timbre y luego esperé 10 minutos. Ante la falta de respuesta insistí y fue en ese momento que empezó todo”, explicó el joven al referirse al instante de furia que sufrió.

El hombre que sembró el terror en un barrio de Tolosa / Web

El miedo y el terror se apoderaron de este joven cuando vio salir de la vivienda al hombre al que le había dejado su bicicleta con un cuchillo en la mano y lanzando amenazas de muerte e insultos contra su persona.

Pero no fue lo único que dejó estupefacto y desconcertado a este joven. Además de los agravios, le aseguró en varias ocasiones que no tenía ninguna bicicleta. Además, según quedó reflejado en un video captado por el propio damnificado, en repetidas ocasiones lo amenazó con que lo iba a matar.

“Hoy estuve todo el día y no vino nadie a dejarme una bicicleta. No vino nadie. La p… que te parió te voy a matar. Tomá todas las fotos que quieras. No vino nadie. Te voy a matar hijo de p…”, se escucha decir en el video a un sujeto vestido con una campera azul y con un elemento cortopunzante en la mano derecha.

“Arrancó a decirme que me iba a matar, que hoy no había ido nadie a dejar bicicletas, Y que no tenía ninguna. Llame a la policía y espere 20 minutos. Mientras aguardaba al patrullero llegó al lugar un empleado del hombre, al que le conté la situación. Entró a la casa y salió a decirme que el hombre estaba muy borracho y que si bien suele tener actitudes se iba a hacer cargo del arreglo”, recordó.

Al mismo tiempo recordó que cuando llegó la policía, el supuesto empleado volvió a salir aunque esta vez con la bicicleta. Tras devolvérsela, el joven asegura que los policías le recomendaron ante la posibilidad de que este sujeto volviera a salir que abandonara el lugar raudamente.

Así quedó la Chevrolet S-10 tras chocar con un micro de la línea 225 / Web

En tanto, ayer domingo un hombre fue detenido luego de que la policía comprobara que se encontraba en estado de ebriedad al momento de impactar su camioneta Chevrolet S-10 contra un camión. El accidente ocurrió en horas de la mañana a pocos metros del cruce de la avenida 137 y la calle 522 en La Cumbre.

Según constató la policía, el sujeto cruzó de carril e impactó de lleno contra el lateral de un micro de línea en La Plata. En base a las fuentes, se constató que en el interior de la pick-up había varios envases de bebidas alcohólicas. Por estas horas también se investiga si este sujeto protagonizó otro choque a varias cuadras.

Una vez que la policía llegó al lugar, le realizaron el test de alcoholemia que dio positivo. Como consecuencia del impacto, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de interno de la Línea 225.

El conductor de la camioneta sí sufrió golpes, aunque no de consideración. Voceros oficiales indicaron que pudo haber ocurrido algo mucho peor.

“Se debe tener en cuenta que la avenida 137 es muy transitada en esa zona de San Carlos”, destacaron.