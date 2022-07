Todo de 10: Lio Messi hizo de "traductor" de Neymar en una presentación del PSG muy movida

Un momento sumamente gracioso protagonizaron Lio Messi y Neymar en el transcurso de la presentación de los astros del PSG en Tokyo. La delegación parisina se encuentra realizando la pretemporada en tierras asiáticas que se prolongará hasta el 25 del actual y el equipo estuvo en Tokio como parte de su gira antes del inicio de la competencia. Tanto Lionel Messi, como Neymar y Kylian Mbappé fueron protagonistas de una presentación que tuvo de todo.

El poderoso tridente ofensivo asistió a un evento junto al nuevo entrenador Christophe Galtier, en el que respondieron algunas preguntas y hablaron del fútbol japonés. El primero en tomar la palabra fue el delantero galo: "Es un placer para nosotros estar aquí, hemos tenido una gran recepción desde que hemos llegado al aeropuerto y al hotel. Esperamos tener unos días agradables aquí", declaró Mbappé en francés.

Posteriormente fue el turno del argentino, que llevaba en su oreja un audífono que le traducía al español la pregunta de la presentadora: "Es un placer estar acá nuevamente. Hace mucho tiempo que no veníamos, yo personalmente", dijo el rosarino. Acto seguido, el brasileño se preparó para responder, pero fue en ese momento cuando se produjo el primer problema y Messi tuvo que hacer de traductor ya que su aparato no estaba bien sintonizado y no pudo entender lo que se le consultó.

"Que hagas un comentario para la gente de Japón", le dijo "La Pulga" a su ex compañero en el FC Barcelona. Una situación que se repitió hacia el final del acto de bienvenida, en donde ya resignado y entre risas, Neymar le dijo a los presentes: "Leo es mi traductor"