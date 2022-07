Muerte de la abuela de Pía Larrea: qué reveló la autopsia preliminar

Sigue la enorme conmoción en la región por la muerte de Carolina Salas (39), la abuela de la nena de 2 años asesinada en una balacera en Ensenada. Tras denunciar amenazas en el último tiempo, la mujer apareció sin vida en su domicilio en diagonal 77 entre 5 y 6.

Ante esto, a la fallecida se le realizó la correspondiente autopsia y como primeros resultados, se reveló que Salas falleció producto de una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda" y que próximamente se sacarán muestras con un microscopio de sus órganos, para saber si sufrió un infarto. Además se destacó que finalmente no estaba embarazada, pese a una publicación que realizó la fallecida días atrás, con un test de embarazo positivo.

Detalles de su muerte

El hallazgo se realizó en un departamento de diagonal 77 entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata, por parte de efectivos policiales que se dirigieron al lugar por un llamado del propietario del inmueble, tras no poder dar con Salas que vivía allí en condición de inquilina.

Se informó que al ingresar al departamento los policías se encontraron con el cuerpo de la mujer "en la cama, en posición fetal y correctamente tapada". Sin embargo, no respondió. Tras la llegada de personal del SAME, se constató que la mujer "estaba sin signo vitales". Se constató que no presentaba signos de violencia y que durante el procedimiento para retirar el cuerpo, la policía encontró sobre la mesa de luz, al lado de la cama, un frasco con marihuana, y 285 mil pesos que estaban debajo de la almohada.