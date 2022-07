Jorge Rial se reconcilió con Luis Ventura: detalles del reencuentro y la foto sorpresa

Jorge Rial y Luis Ventura fueron una dupla explosiva en el espectáculo argentino, siendo las caras visibles de Intrusos que marcó un antes y un después. Sin embargo y luego de la salida del también entrenador del programa, la relación se enfrió y en el último tiempo tuvieron varios roces.

Desgaste de trabajo y también por las críticas de Rial a Aptra, encargada de los Martín Fierro y a cargo de Ventura, generaron que su relación esté en stand by. Tras un largo tiempo sin hablarse, ambos sorprendieron a todos y se juntaron en una cafetería porteña.

Fue el propio conductor de Argenzuela, quien publicó una foto que generó repercusión en las redes sociales: "Si, un día nos reencontramos con Luis Ventura. La vida nos dio esta oportunidad y la aprovechamos".

Además contó que se reconciliaron tras una emotiva charla: "Sin rencores y con las disculpas que nos merecíamos. Demasiada historia en común para seguir separados. Hoy fue un día feliz".

Cabe destacar que en los últimos días, ambos habían abierto una puerta con declaraciones en la televisión. Rial, durante una entrevista con Infobae, había señalado su sentimiento hacia su colega: "Seguramente se va a dar, pero tiene que ser naturalmente. Nos encontramos 500 veces ya, nos abrazamos, charlas. Y tenemos diferencias".

A su vez, Ventura había destacado en A la Tarde que si bien se debían una charla, no estaban peleados: "Yo no estoy peleado. Me está debiendo un café. Cuando yo le pedí una explicación, si era necesario escribir un libro con mi familia. Él me dijo: "Nos sentamos a tomar un café"´`Eso no se lo perdono. Y se lo dije en la cara, no se lo mandé a decir".