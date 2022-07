Pura crueldad: quemaron con una plancha la frente de un jubilado de 88 años

Uno de los rasgos distintivos del accionar delictivo de estos tiempos lo representa la violencia y la falta de escrúpulos con que, en varios casos, se desenvuelven al momento de asaltar a sus víctimas. Especialmente, en viviendas y comercios.

Uno de estos episodios motivadores de indignación y repudio se registró, en las primeras horas de ayer, en una casa de 413 entre 27 y 27 bis.

Allí vive un matrimonio portugués conformado por Vivaldo Rodríguez Matías (88) y Herminia Pacheco (77), que se encontraba durmiendo a las 6 de la mañana cuando, un grupo de cuatro delincuentes bien despiertos arrancaron la reja de una ventana lateral del inmueble, apelando al uso de una barreta.

Una vez que se colaron al interior de la casa, un puñado de segundos después llegaron a la habitación de las víctimas, a las que despertaron violentamente.

“¿QUERÉS QUE TE LO MATE?”

Acto seguido, comenzaron a abrumar con amenazas principalmente al jubilado, para que revelara dónde guardaban sus ahorros.

“Mi esposo, por el susto, no podía hablar. Entonces, uno de los asaltantes me dijo ‘queremos la plata y él no habla, decí dónde está todo. ¿Querés que te lo mate?’. Y al final encontraron los 200.000 pesos que juntamos durante largos años y con mucho sacrificio”, relató.

Pero la banda descargó toda su furia contra el hombre de apellido Rodríguez Matías, a quien, según reveló su mujer, “le apoyaron en la frente la plancha cuando estaba caliente. Le provocaron algunas quemaduras y una marca. Fue terrible”. Sin palabras. No tienen perdón por semejante salvajismo.

MEDIA HORA DE PÁNICO

La jubilada, que quedó indemne al ataque de violencia sufrida por su esposo, precisó que el asalto “duró media hora”.

En ese lapso, reveló, “no sólo nos quitaron la plata, luego de pedirnos dólares que no tenemos. También, después de revolver absolutamente todo en los distintos ambientes, nos robaron nuestras alianzas, un gamulán de mi marido, un reloj viejo y hasta una olla Essen”.

Consignó que mientras la banda arremetía con las pertenencias ajenas, “a Vivaldo y a mí nos dejaron acostados en la cama y con la orden de no movernos”.

Sobre los maleantes, puntualizó que “estaban con gorritas con visera y barbijos”, al tiempo que estimó que “tendrán algo más de 20 años y uno de ellos nos insultó bastante”.

Una de las mujeres de la familia que la acompañaban, señaló que, en base a lo que les relató Herminia, “estos delincuentes actuaron como si fueran profesionales, pese a su juventud”.

Y comentó de inmediato que “se tomaron el trabajo hasta de desarmar un cuadro y revolver macetas de plantas, con tal de buscar más dinero”.

Luego que Herminia citara que “es la primera vez que nos roban en esta casa, donde vivimos hace 58 años”, su allegada recordó que “hace 3 años hubo una marcha vecinal en calle Arana y Camino Belgrano para pedir seguridad. Seguimos igual”.