Un hombre encontró un celular tirado y se lo devolvió a su dueña en Ensenada

La solidaridad es algo que sigue existiendo en la región y en las últimas horas, un hombre de Ensenada fue protagonista de un buen acto. El mismo encontró el celular de una joven y se lo devolvió, sin pedirle nada a cambio. A través de un posteo, la mujer contó la historia e hizo viral el gesto.

"Quiero agradecerle a esa persona honesta que encontró mi celular tirado. Llamé, me atendió, me pasó su dirección y me lo devolvió. No recuerdo su nombre... solo la dirección donde fue a buscarlo, que fue en 128 entre 35 bis y 36", destacó Sol.

Y agregó que el individuo no le aceptó nada a cambio: "Ni siquiera tomó en forma de agradecimiento esos pesos que tenía en mi billetera para darle. Quien lo conoce, hágale llegar mi agradecimiento", cerró.