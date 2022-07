VIDEO. "Los perros se comen entre sí": terrible denuncia en guardería canina platense

Documentos

Hay enorme malestar por parte de los vecinos de Villa Elisa, ya que -según denuncian- una guardería canina realiza supuestos maltratos y tendría en pésimas condiciones a los perros que la visitan. Según indicaron los frentistas, hubo animales que se escaparon, otros que han sido devueltos en deplorables condiciones e incluso, afirmaron que los mismos se han llegado a comer entre ellos para sobrevivir.

Son varias las personas que han manifestado su preocupación y enojo con el lugar, ubicado en la localidad anteriormente mencionada, donde el establecimiento habitualmente se encarga de adiestrar y cuidar perros: "Los animales viven una pesadilla", le afirmaron a El Día.

"Mi hermana dejó un perro al cuidado del lugar ya que ella viajaba, el año pasado. El chico de ahí le dijo que lo iban a "educar y a los meses cuando lo fue a buscar, le dieron mil vueltas para entregárselo. Pasó un mes más y querían que le paguen el total del último mes. Metió presión y se lo dieron desnutrido, y cuando les reclamó, le dijeron que estaba así porque era complicado para comer junto a otros animales", destacó un denunciante.

Por su parte, otro frentista manifestó que a los perros les realizan palizas y que además, los tienen en condiciones espantosas. Además aseguró que logró filmar el patio donde se encuentran las mascotas: "Un perro se comió a otro por el hambre que tenía y otros están desnutridos", destacó.

Julián Valenzuela, otro de los vecinos del lugar, habló en exclusiva con EL DIA y manifestó: "Ya hay varias denuncias que mandaron por Instagram, después de compartir varias historias. Esto es un desastre". A su vez, agregó: "A diario se ve que los perros hacen huecos en el alambrado, se van. El otro día hubo un perro muerto y otro perro se estaba comiendo a otro".

"Esto ya hace mas de un año y pico que está. Los perros salen del lugar y buscan comida. Estaría bueno que el lugar lo cierren y que los perros los den en adopción. Una chica le dejó dos perros, que se iba de viaje. Uno de los dos, se murió", relató Julián con mucha bronca e indignación. Hasta el momento, los implicados en el hecho y sobre quien recaería toda la responsabilidad de lo sucedido, no han querido dar declaraciones a este medio tras las denuncias recibidas por los vecinos y dueños de los perros.

Campaña en redes sociales

Una pareja está a cargo del cuidado de los perros y fue apuntada por los dueños de las mascotas. Ante esto, El Día accedió a exclusivos chats donde una afectada les reclama el pésimo estado en el que fue devuelto su perro y también recrimina la desnutrición que sufrió. "Me parece que nada justifica que me hayan dado a mi perro desnutrido... Por más descuento que me hayan hecho, nos tenían derecho a hacerle eso a él", le escribió a la cuidadora en una de las conversaciones.

Por otro lado, se realizó una campaña de concientización en redes sociales, donde incluso Huellitas La Plata apoyó la iniciativa. El hecho fue denunciado en la comisaría decimosegunda de Villa Elisa.