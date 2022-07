Tensiones con Uruguay por China en el Mercosur

Los países de Mercosur concluyeron un tratado comercial con Singapur y acordaron reducir en 10 por ciento su arancel externo común, en la reunión de ministros del Mercado Común del bloque, en la que Argentina y Uruguay confrontaron puntos de vista.

La reunión precedió a una cumbre presidencial que se celebrará hoy jueves en Asunción, la primera presencial desde la pandemia de Covid-19.

Confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Alberto Lacalle Pou, junto con el anfitrión Mario Abdo Benítez. La participación del brasileño Jair Bolsonaro seguía en duda la víspera del encuentro.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) alcanzado con Singapur puede significar nuevas exportaciones del bloque por 500 millones de dólares anuales, según el viceministro de Economía paraguayo, Iván Haas.

El Mercosur, que agrupa desde 1991 a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, representa un mercado de unos 300 millones de personas, frente a Singapur, con 6 millones de habitantes.

“Hemos concluido las negociaciones para un acuerdo de última generación con Singapur que ampliará el horizonte comercial con el sudeste asiático”, dijo el ministro paraguayo de Exteriores, Julio Arriola, en un mensaje ante sus homólogos del bloque.

Cabe señalar que los intercambios de Singapur con el Mercosur constituyen la mitad de todo su comercio con América latina. En 2021, las exportaciones del bloque hacia ese país alcanzaron 5.929 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 1.252 millones, según datos del Mercosur.

URUGUAY Y CHINA

En paralelo a ese acuerdo y al margen de Mercosur, Uruguay anunció la semana pasada muy importantes avances en un TLC de ese país con China. “Con satisfacción podemos decir que la conclusión” del estudio de factibilidad de un TLC con China “es positiva”, había anunciado el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Aunque el tema no está en la agenda de la cumbre, el asunto es polémico, ya que el acuerdo de Mercosur implica que las negociaciones con terceros países o grupos se hacen en bloque y no de manera individual.

Uruguay ha pedido reiteradamente una flexibilización de la norma, pero Argentina, particularmente, se opone a ello.

El canciller uruguayo Francisco Bustillo dijo que la “prioridad (...) no solo con China sino cualquier otro actor, es ir junto a Brasil, Argentina y Paraguay. Eso nos fortalece en cualquier mesa de negociación”. No obstante, aclaró que “si no fuera el caso, Uruguay va a seguir dando los pasos en favor de ese ansiado acuerdo”.

Sin mencionarlo expresamente, Cafiero dijo en su intervención que sin Mercosur “seríamos más débiles, tendríamos menos músculo para enfrentar los cambios en las formas de producción y el comercio por fuera del bloque”. (AFP)