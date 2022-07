Sobre un posible llamado al diálogo del Gobierno, desde JxC dicen que "nadie nos convocó ni contactó para nada"

Tras los pedidos de sectores del kirchnerismo para acercar posiciones con la oposición ante la crisis económica, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó distancia al asegurar que no hubo contacto por parte del Gobierno, y señalar que el oficialismo pone su prioridad en "avanzar sobre las instituciones".

"Nadie nos convocó ni contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Nadie nos contactó", enfatizó Larreta en el marco de la presentación del Plan de Seguridad de la Ciudad, y agregó: "Pero la primera reflexión que tendría es que primero se pongan de acuerdo ellos, este nivel de contradicciones, peleas, discusiones e idas y vueltas de Gobierno solo abonan a una mayor angustia e incertidumbre de la gente. Nos muestran que no tienen un rumbo ni un plan".

En la misma línea, definió que en la actualidad la sociedad vive angustia e incertidumbre permanente, y denunció que la gestión del Frente de Todos no propone "un plan ni un rumbo claro". Además, cuestionó con crudeza a los sectores vinculados a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por criticar a la Corte Suprema.

"Si tuviéramos un plan, nos daría cierta certidumbre, a pesar de la situación difícil. Hoy no sólo el Gobierno no presenta un plan sino que presenta discusiones y peleas entre ellos. Primero que se pongan de acuerdo, y si hubiera alguna actitud, que hasta ahora no han mostrado vocación de consenso y diálogo. Hoy pareciera que la prioridad es estar ensañados contra la Corte, en avanzar sobre las instituciones, no vemos ninguna vocación ni señal de consenso, ahora si lo hubiera, ya lo saben, el ámbito de diálogo institucional es el Congreso de la Nación", amplió.

Asimismo, indicó: "Entendemos la angustia que viva la gente, una situación de altísima incertidumbre. La gente se despierta a la mañana y no sabe qué va a pasar en la Argentina. Una inflación galopante. La duda no es cómo llegamos a fin de mes sino cómo llegamos al fin de semana. Los comercios no saben a qué precios y valores van a reponer su mercadería. Todo de esto genera una sensación de angustia en la gente".

Ante las declaraciones del dirigente del MTE, Juan Grabois, sobre la posibilidad de saqueos en el país, Larreta lo calificó como "una declaración de gran irresponsabilidad". "Es una gran irresponsabilidad ese tipo de declaraciones. Es un momento en el que los dirigentes debemos ayudar a bajar la angustia, y no ayudan nada. Es otra muestra de las contradicciones del equipo de Gobierno que confirman que no tienen un plan, un rumbo, y se contradicen. Esto no ayuda a nada. Debiéramos transmitir certidumbre y un rumbo", concluyó.

Por último, postuló la necesidad un programa económico para la construcción de un escenario de certidumbre, sin internas ni contradicciones.