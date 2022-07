Buenas noticias para Ricky Martin: la justicia puertorriqueña archivó la denuncia en su contra por violencia doméstica

Surgen ahora buenas noticias para el complicado caso del afamado cantante. Así, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó este jueves el caso contra el cantante Ricky Martin, a quien su sobrino Dennis Yadiel Sánchez había demandado y obtenido una orden de protección.

En sus redes sociales, Ricky publicó un comunicado “La verdad se impone”. Inmediatamente, la representante del artista en Puerto Rico, Helga García, de la firma Perfect Partners, confirmó a Efe la decisión del tribunal y está prevista una rueda de prensa de su equipo legal para dar más detalles al respecto.

Vale destacar que, los abogados del artista enfatizaron en que el sobrino no fue presionado para retirar la acusación. “El acusador confirmó al tribunal que esta decisión de desestimar el asunto fue sólo suya, sin ninguna influencia o presión externa”, indicaron. “Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hace acusaciones falsas sin absolutamente nada que las sustente”

Finalmente, recordemos que, contra el cantante pesaba una orden de protección en base a la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica, que había sido concedida ex parte el pasado 2 de julio, por petición de su sobrino. El joven, de 21 años, alegó que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

El abogado Marcos Rivera explicó a Efe a las puertas del tribunal que esa primera orden ex parte que se expidió en contra del cantante era “provisional”. “La expidieron provisionalmente, hasta que no escuchen a Ricky Martin la orden no se convierte en permanente por el tiempo que determine el tribunal”, indicó el licenciado, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico.