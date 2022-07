A Los Tilos se le escapó sobre la hora cuando saboreaba la victoria

El URBA Top 13 tuvo esta tarde e 16º capítulo de la temporada. Por el lado de los equipos platenses que militan en la máxima categoría del rugby, Los Tilos jugó de local, mientras que San Luis cumplió su fecha libre.

En Barrio Obrero, Los Tilos sufrió una derrota dura (por la permanencia y por cómo se dio el partido) por tan solo dos puntos ante Atlético del Rosario por 20-18. El local formó con Manuel Puertas, Iván Korenblit (C) y Lisandro Dipierri; Martín Vergani y Manuel Castagnet; Joaquín Coria, Felipe Puertas y Bautista Gatti; Homero Picone y Bautista Santamarina; Nicolás Korenblit, Bautista Roberti, Bautista Azcárate, Mateo Tuculet y Manuel Tuculet.

San Luis cumplió este sábado con la fecha libre después del increíble partido que se le escapó la semana pasada ante el CASI. Los maristas se reencontrarán con el juego después del receso, enfrentando a Pucará en La Cumbre; en un duelo que será a todo o nada, porque quedarán solamente diez fechas para el final y ambos conjuntos están comprometidos con el descenso.

La continuidad del máximo torneo dela Unión de Rugby de Buenos Aires tendrá en esta 16º fecha estos encuentros: Pucará vs CASI; Newman vs. Alumni; CUBA vs. Buenos Aires; Belgrano

Por otro lado, este fin de semana no jugaron la Primera A (donde está La Plata), Primera B (Universitario), ni Segunda (Albatros) y Desarrollo (Berisso RC). La actividad se reiniciará el 6 de agosto.

EL RESTO DEL TOP 13

El puntero Newman revirtió un resultado adverso y le ganó esta tarde a Alumni, por 27 a 18. para continuar liderando la fase regular del Top 13 que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

El local dio vuelta un marcador desfavorable de 18 a 17 y con un penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada y un try de Juan Bautista Daireaux en los minutos finales se llevó la victoria.

Newman suma 53 puntos y aventaja a Hindú, que en Don Torcuato venció al colista Regatas Bella Vista, por 29 a 7.

El SIC y CUBA completan los puestos de clasificación para las semifinales, tras vencer respectivamente a Belgrano en Virrey del Pino, por 25 a 24, y a Buenos Aires, en Villa de Mayo, por 42 a 14.

En Burzaco, Pucará consiguió un importante triunfo por 16 a 9 sobre el CASI y salió del fondo de la tabla.

Posiciones

Newman, 58 puntos; Hindú, 53; SIC, 52; CUBA, 49; Alumni, 45; Belgrano, 37; Atlético del Rosario, 33; CASI, 29; Pucará, 21; Buenos Aires, 20; San Luis 19; Los Tilos, 18; Regatas Bella Vista, 12.

Próxima fecha (17ma. el 6 de agosto, desde las 15,30): Atlético del Rosario - Hindú, SIC - Los Tilos, Buenos Aires - Belgrano, Alumni - CUBA, CASI - Newman y San Luis - Pucará. Libre: