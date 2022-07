Pepito Cibrián confirmó su separación tras la infidelidad: "Le pedí que se fuera"

Pepito Cibrián se separó de Nahuel Lodi, luego de que se confirme su infidelidad tras ser visto a los besos con otro hombre en un boliche porteño. Ante esto, el director teatral rompió el silencio y señaló que echó al joven.

Cabe destacar que luego de tres meses de noviazgo luego de conocerse por Tinder, en junio se casaron en una ceremonia íntima. Ante esto, detalló cuando se produjo el engaño: "El día que a él le hicieron una despedida de soltero, un grupo de amigos, antes de la boda, sucedió este evento. No salió a bailar sólo, paso ese día".

Y agregó en diálogo con Implacables, destacó que no son una pareja abierta: "Jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera. Por eso me quedé muy sorprendido. Al enterarme, yo estaba en un spa".

Y siguió: "Me lo comentaron y obviamente al ver el video, le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera. No tenía nada más que hablar y no hay solución para eso". Además destacó que no quiso tener un cara a cara con él y que no hay vuelta atrás.