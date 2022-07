A menos de un mes de la boda, Cibrián se separa: el marido, de 33 años, le metió los cuernos

A menos de un mes de haber dado el sí con una gran fiesta para 200 invitados, Pepe Cibrián (74) está en crisis con su marido, Nahuel Lodi (33), luego de que apareciera un video comprometedor en el que se ve al joven a los besos con otro hombre en un boliche porteño. Tras la difusión del material, trascendió que el actor, autor y director teatral quiere el divorcio.

Fue ayer en “Intrusos” donde pusieron al aire el video de la polémica. El panelista Gonzalo Vázquez, que consiguió la grabación, aseguró: “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen cansado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él (Cibrián) está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”.

Según agregó el panelista, una persona llamada Diego fue quien registró a Nahuel in fraganti unos días antes de celebrarse el casamiento. En ese momento, obviamente, los dos le contaban al país de su reciente amor (apenas tres meses).

“Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigos me dice ‘ese es el futuro marido de Pepe Cibrián’. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos”, contó Diego, sobre el material registrado en Vorterix, donde se lo ve a Nahuel a los besos y caricias con otro hombre que, claramente, no es el artista.

El casamiento de Cibrián no estuvo exento de polémica. De hecho, al artista le costó una amistad de toda la vida: Georgina Barbarossa.

Tras enterarse de que su amigo se quería casar, la ex participante de “MasterChef” y actual conductora de Telefé mostró su descontento y, en un móvil de televisión, consultada sobre la decisión de Cibrián, amenazó al joven Nahuel: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma”. Más tarde, aclaró: “Yo le dije a Pepe que no se case firmando el papel... Le dije ‘no quiero que te cases con este chico, juntate’”.

Claro que las palabras de Georgina hirieron al por entonces novio por lo que Cibrián tomó partido y se quedó del lado de su pareja. Enojado por los dichos de la actriz, Barbarossa tuvo que disculparse: “A lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben odiar y me detestan. Yo tengo que ir hoy a la fiesta de vuelta, no me van a saludar. Pero qué me importa, yo soy amiga de Pepe”.

El temor de la actriz era concreto y, el tiempo, parece estarle dando la razón: “Conoce a un chico por tres meses, mucho más joven, y no quiero que se case porque ahora le está yendo bien. No quiero que le afanen”, había dicho, sincera. Una sinceridad que le valió la desinvitación a la fiesta y el fin de la amistad con Pepito.