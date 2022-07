Los Tilos tiene el gran desafío pensando en el futuro

El URBA Top 13 tendrá hoy el 16º capítulo de la temporada y Los Tilos tiene ante sí una oportunidad importante de extender en el tiempo, las buenas vibras que aparecieron después del gran triunfo del sábado pasado ante Regatas, en Bella Vista. El rival de hoy es el bravo: Atlético del Rosario, que si bien está más cómodo en la tabla tampoco tiene mucho crédito para gastar a cuenta y por eso el choque de esta tarde asoma como intenso y disputado.

Plaza es el equipo que ascendió el año pasado al Top 13, luego de ganarle la final a La Plata. Tuvo un arranque prometedor y eso le dio un plus sobre los otros equipos. Pero muchas veces cuando no juega como local su nivel decae un poco y a eso le apunta el equipo de nuestra ciudad.

Para el partido de hoy los de Barrio Obrero saltarán al field con este XV: Manuel Puertas, Iván Korenblit (C) y Lisandro Dipierri; Martín Vergani y Manuel Castagnet; Joaquín Coria, Felipe Puertas y Bautista Gatti; Homero Picone y Bautista Santamarina; Nicolás Korenblit, Bautista Roberti, Bautista Azcárate, Mateo Tuculet y Manuel Tuculet. Árbitro: Gonzalo De Achával. Horario: 15:30. Radio: Éxito 99.1.

Por su parte, San Luis (19 pts.), cumplirá este sábado con la fecha libre después del increíble partido que se le escapó la semana pasada ante el CASI. Los maristas se reencontrarán con el juego después del receso, enfrentando a Pucará (17 pts) en La Cumbre; en un duelo que será a todo o nada, porque quedarán solamente diez fechas para el final y ambos conjuntos están comprometidos con el descenso, al igual que Los Tilos (17 pts.), Regatas (12 pts.) y Buenos Aires (20 pts.). Vale recordar que este año serán dos los descensos, porque la idea de la URBA es que en el 2023 haya solamente 12 equipos y el torneo recupere su formato original después que fuera modificado por la Pandemia.

La continuidad del máximo torneo dela Unión de Rugby de Buenos Aires tendrá en esta 16º fecha estos encuentros: Pucará vs CASI; Newman vs. Alumni; CUBA vs. Buenos Aires; Belgrano Athletic vs SIC e Hindú vs Regatas.

Sin categorías de ascenso

Este fin de semana no jugarán Primera A (donde está La Plata), Primera B (Universitario), ni Segunda (Albatros) y Desarrollo (Berisso RC). La actividad se reiniciará el 6/8.