Flor Peña invitó a su programa a Marcelo De Bellis y hablaron del regreso de "Casados con Hijos"

La actriz y conductora Florencia Peña, que conduce su propio programa llamado "La Pu** Ama", que se emite por América, invitó a un gran compañero de trabajo en la serie de "Casados con Hijos" como Marcelo De Bellis.

"Dardo", como se lo conocía en la ficción, recordó varios momentos actorales junto a "Moni" (personaje de Peña), y charlaron largo y tendido sobre el proyecto que se convirtió en realidad: una de las series argentinas mas vistas en los últimos tiempos, llegará al teatro, con casi su elenco completo.

Estarán Florencia Peña (Moni), Guillermo Francella (Pepe), Marcelo De Bellis (Dardo), Luisana Lopilato (Paola) y su hermano Darío (Coqui). La gran ausente, es sin dudas Érica Rivas, quien protagonizaba el papel de esposa de Dardo y hacia de María Elena en el rodaje del programa. La actriz no estará arriba de los escenarios y tal vez, deberá ser reemplazada.

“Yo hasta que no lo vea no lo creo, porque pasaron tantas cosas...”, admitió De Bellis, y su compañera ironizó sobre las trabas que enfrentaron para coincidir todos y la sorpresa del cierre de los teatros por los casos de coronavirus: “Solamente una pandemia podía lograr que no lo hiciéramos, y pasó una pandemia, ¿te das cuenta?”.

“Cuando Guille (por Francella) se convenció de hacerlo, nadie tenía tiempo para hacerlo, porque había que encontrar un hueco en las agendas de todos, y cuando lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70.000 entradas vendidas en un mes”, se lamentó la conductora.

“Ya son 17 años de repetición, que pasan el programa en televisión y sigue funcionando”, señaló De Bellis. donde luego Peña agrega: “El primer año fue un fracaso, salimos en el anuario de lo peor del año, digámoslo. La primera crítica que nos hacen decía: ‘Una comedia con olor a naftalina’, porque no habían entendido que no era literal, que no era tal cual, sino que nos estábamos burlando de la familia tipo”.