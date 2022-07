Allanan La Salada tras la denuncia por abuso

En la jornada de ayer, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó la feria La Salada, luego de que una mujer denunciara que fue drogada, secuestrada y abusada sexualmente mientras realizaba compras.

Fue allí que dos hombres la habrían abordado, la subieron a una camioneta y la violaron. Después, según consta en la denuncia, la llevaron a unos monoblocks. Horas después, la dejaron abandonada, semidesnuda, en el barrio de Constitución.

El procedimiento fue efectuado por efectivos de la División Investigaciones Comunales 1, en la zona denominada Urkupiña dentro del predio situado en el cruce de las calles Bruno Tavano, Tilcara y Pergamino, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, a cargo de Paula Petazzi.

El allanamiento tuvo como resultado el secuestro de filmaciones de adentro y fuera del predio. Incluso, los agentes se llevaron el listado de empleados y personal de seguridad que prestó servicio en la fecha que ocurrió el ataque.

También se avanzó con el rastrillaje en el riachuelo desde el Puente Alsina hacia el Puente La Noria, en articulación con Prefectura Naval Argentina, con el objeto de hallar una bolsa con ropa de la víctima.

El hecho

La víctima, madre de dos niños y que se dedica a revender prendas de vestir, señaló que todo ocurrió el sábado 16 de julio pasado en horas de la mañana, cuando recorría los pasillos del centro de compras y sufrió un episodio de violencia, del cual recuerda apenas ciertas secuencias, debido a que -asegura- le suministraron “alguna sustancia” que la dejó en estado de indefensión.

“De golpe apareció un hombre de unos 20 años que intentó pasar justo por donde yo estaba parada y me chocó con su cuerpo. Quise avanzar y salí de ahí. Dos hombres estaban muy cerca detrás de mío y me seguían. Me empecé a sentir mareada”, denunció la mujer.

El abogado Diego Stratiotis, quien asumió la representación de la denunciante, sostuvo que su clienta “fue drogada y aprovecharon para llevársela secuestrada en un auto con varios hombres, quienes la manosearon y la violaron de manera grupal”.

Y agregó: “Estuvieron en una zona de monoblocks, con ella arriba del vehículo, hasta que la dejaron abandonada, semidesnuda, en el barrio de Constitución, donde como pudo pidió ayuda a un policía”.