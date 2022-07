La violencia de género se reafirma como pandemia

Una mujer fue atacada tras denunciar a su ex pareja por violencia / Web

Dos episodios de violencia de género ocurridos en las últimas horas confirmaron que la Región se enfrenta a una grave situación que muchos especialistas no dudan en catalogarla como una pandemia.

Según afirman desde los organismos que abordan este flagelo, para tomar dimensión del complejo escenario, basta sólo con mirar las cifras.

En este marco, a nivel local, las Unidades fiscales de investigación (UFI) de turno en la Ciudad y la fiscalía especializada en violencia de género, no dudan en utilizar el rótulo “abrumadora” cuando son consultadas por la cantidad de denuncias por este tipo de delitos que reciben a diario.

Siguiendo esta línea, según fuentes policiales y judiciales, en los últimos ocho días, en la Región se han denunciado un total de seis casos de violencia extrema.

Se trata de situaciones que han demostrado que la problemática continúa vigente en la población más allá de las medidas de prevención que vienen adoptando distintos organismos oficiales y no gubernamentales para erradicar este flagelo.

Ayer por la tarde, la policía debió acudir a un domicilio ubicado en calle 30 entre 67 y 68 luego de que el 911 recepcionara el desesperado reporte de una mujer de 45 años.

Al arribar al lugar la policía se entrevistó con la denunciante quien reflejó que se encontraba en la vereda a raíz de que su marido estaba rompiendo todas sus pertenencias.

Ante esta situación, dos efectivos ingresaron a la casa y tras un breve diálogo lograron que el sujeto depusiera su actitud y los acompañara.

Hasta ese momento parecía que la situación estaba controlada. Pero al llegar a la vereda, cuando el sujeto vio que la puerta trasera del patrullero estaba abierta se tornó hostil y comenzó a lanzar golpes contra los uniformados. A raíz de esta actitud, el trato, que hasta ese momento estaba enmarcado en el diálogo, cambió rotundamente.

Inmediatamente los policías debieron aplicar una serie de maniobras para inmovilizar al sujeto y conducirlo hasta la comisaría.

En tanto, en horas de la tarde de ayer, una situación similar tuvo lugar en una casa ubicada en la intersección de las calles 31 y 84. Según precisaron fuentes policiales, se procedió a la detención de un sujeto de 30 años acusado de golpear a su pareja, una joven de 27.

La víctima, que mostró las contusiones del ataque del que acababa de ser víctima, informó a la policía que el sujeto se tornó hostil luego de enterarse de que había sido denunciado en la comisaría de la Mujer justamente por repetidos episodios de violencia doméstica contra su persona.

Como se indicó, con ambos episodios, en menos de 10 días hubo 6 denuncias por violencia de género.

Los anteriores casos tuvieron en 511 y 137, en donde un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja de 23 años luego de que ésta se negara a mantener relaciones sexuales; en 423 bis y 21 C, en donde se procedió a la detención de un masculino por atacar a golpes de puño a una chica en plena vía pública; en un sector de Arturo Seguí en donde la policía debió encarcelar a un sujeto luego de encontrarlo in fraganti cuando con una masa estaba intentando abrir un orificio en la pared de su ex pareja; y en 93, entre 1 y 2, en donde un sujeto argumentando una serie de sospechas sobre una infidelidad agredió físicamente a una chica.