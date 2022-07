Radicales, macristas y peronistas detrás de un secreto grupo "antigrieta" que se mantiene activo

Radicales, peronistas y macristas se juntaron en abril y desde entonces siguen manteniendo contactos, pero en reserva. A ellos se los denominó el grupo "antigrieta" ya que el objetivo es dialogar para buscarle una solución a la crisis, en medio de la feroz interna que atraviesan tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio.

En aquella oportunidad se llevó a cabo una cumbre de la que participaron destacadas figuras del ámbito político, entre ellas Juan Schiaretti, Gerardo Morales, Juan Manuel Urtubey, Florencio Randazzo y Emilio Monzó. Si bien no volvieron a tener contactos cara a cara de forma grupal hubo charlas y reuniones para seguir avanzando en lo que ya habían comenzado a delinear, aunque todo se manejó con mucho hermetismo.

Una situación no menor ocurrió en el mes de mayo y fue cuando Urtubey se apareció en un acto del PJ con marcado tinte de La Cámpora. Si bien no hubo mayores reproches, el salteño no se corrió de este grupo que por el momento no tiene en su agenda realizar otra cumbre, al menos por ahora, y que aseguran que se mantiene activo.

Según publica el diario La Nación, desde el entorno de Monzó contaron que “hubo diálogo entre todos, telefónicos y encuentros personales, pero no una reunión grupal. Más por un tema de agenda que de voluntad. La reunión que se había programado no pudo hacerse porque, primero Randazzo y luego Schiaretti, se contagiaron de Covid. Pero se sostiene más que nunca la idea de generar ese volumen político que tiene esta mesa, en este caos”.

Sí se sabe que el grupo está formados diferentes sectores pero por el momento prefieren mantenerse en silencio, sin hablar de espacio político. Incluso el mismo medio sostiene que un allegado a Urtubey confesó que “se siguen haciendo reuniones y hay conversación fluida. Schiaretti está muy metido en el tema. Pero no se está viendo como una oferta electoral, sino como una construcción distinta para la Argentina, puntos de acuerdo para salir de la crisis”. Mientras que desde el randazzismo manifiestan que “siguen todos en contacto, si bien no hubo otra reunión como esa (por el encuentro que se llevó a cabo en la casa de Urtubey en San Isidro). Florencio habla con todos. En términos de diálogo político, el grupo sigue funcionando. [La media sanción de la] boleta única se dio en función de eso y la ley de alquileres se encaminaba hacia lo mismo. Pero la coyuntura demanda ser prudentes, está todo demasiado delicado como para fotos políticas”.

Cabe recordar que el 6 de abril se realizó un asado en la casa de Urtubey, al que también asistieron los diputados Graciela Camaño y Rogelio Frigerio, el exsenador Ángel Rozas (UCR), y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Luego, más precisamente el 21 de mayo, el exgobernador salteño sorprendió con su presencia en un acto del Partido Justicialista de Mendoza, convocado por la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti y con el ministro del Interior y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro, como uno de los invitados principales. Incluso se supo que en la agenda kirchnerista existe la idea de una apertura al diálogo con opositores.

Lo cierto es que la presencia de Urtubey en el acto impactó de lleno en la interna, pero no logró que se frustre el diálogo que había comenzado ya que “Juan fue muy duro contra los K, incluso en ese mismo acto de Mendoza. Nadie le pidió explicaciones. Pero, lógico, la foto fue confusa”, reconocieron desde su sector. “Está todo aclarado”, agregaron.

Pese a ello, hay un sector que cree que el salteño “no va a participar de alguna otra reunión que tenga el grupo”. Fuentes del entorno a Urtubey manifestaron que el salteño “participó (del evento en Mendoza) y les dijo que el justicialismo no era una franquicia. Fue, sabiendo que muchos iban a disentir con él y que los apoyos serían por lo bajo. Él quiere una interna con el kirchnerismo y también la quieren muchos gobernadores del PJ”. Del mismo modo adelantaron que Urtubey buscará abrir charlas con dirigentes peronistas que orbitan en Cambiemos.