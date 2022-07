Financial Times le explica al mundo cómo funciona el mercado cambiario argentino

El prestigioso periódico económico británico Financial Times publicó hoy una extensa nota en la que intenta explicar cómo funciona el mercado cambiario en la Argentina, en un contexto en donde el dólar blue se dispara y hace subir a la inflación. “La confianza en la economía argentina se está evaporando” asegura el artículo periodístico en el que remarca que allí radica la demanda por el dólar libre en el mercado negro.

“La confianza en la economía argentina se está evaporando mientras el gobierno lucha contra las internas políticas, un montón de deuda interna cada vez mayor y una inflación que se precipita hacia el 90%”, asegura la publicación el diario, que además da cuenta de los fuertes controles a la compra y venta de la divisa norteamericana.

Financial Times sostiene que “el dólar estadounidense se ha disparado a nuevos máximos en el mercado negro, ya que los argentinos limitados a comprar 200 dólares al mes se apresuran a acudir a los cambistas para deshacerse de sus pesos, que se están devaluando rápidamente. El viernes, los dólares se vendían en las calles de Buenos Aires a 337 pesos, un 15% más en sólo una semana”. En ese sentido indica que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial controlado artificialmente se amplió a más del 150%, al tiempo que destaca que es un nivel que se vio por última vez durante la hiperinflación de Argentina en 1989 según un análisis atribuido a Portfolio Personal Inversiones.

Según se explica, son varias las causas que llevaron a esta preocupante situación en el país, que está aislado de los mercados internacionales de deuda desde el default de 2020. En su análisis precisa que reemplaza ese financiamiento con deuda en pesos, la mayor parte atada a la inflación y que paga tasas cada vez más altas, mientras que asegura que si bien el Gobierno descarta la posibilidad de una devaluación del tipo de cambio oficial, muchos argentinos tienen pocas esperanzas de una mejora.

“La venta de dólares está más loca que nunca”, le dijo Adán, un arbolito de 28 años del centro porteño al diario, y agrega: “Lo único que los clientes no quieren tener son los pesos... muchos se preguntan qué pasará después”.

También apunta a la abrupta salida del ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de cerrar el acuerdo para refinanciar la deuda con el FMI. El FT dice que la fuerte oposición al acuerdo y sus condicionamientos por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pone en duda que la consolidación fiscal incluida en el acuerdo pueda ser llevada adelante, así como también la capacidad del presidente Alberto Fernández de atacar la crisis.

Además, a Silvina Batakis la califica como “una figura poco conocida a la que pocos creen que tenga el peso político necesario para lograr los recortes en las subvenciones energéticas y la reducción de la impresión monetaria que eludió su predecesor”. Y en ese contexto indica que la funcionaria no genera un cambio suficiente, a pesar de que ella y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, depositen esperanzas en cumplir el acuerdo. “Ninguna medida será efectiva hasta que quede claro que la vicepresidenta Cristina y su grupo no sabotearán a Batakis”, dijo el grupo de riesgo político Eurasia en una nota citada por el Financial Times.

Para cerrar la nota, la publicación explica que con una inflación que saltó al 90% en las expectativas de mercado para el cierre de este año, los objetivos monetarios y fiscales firmados con el Fondo están lejos de ser alcanzados, al igual que el de acumular reservas. Es por todo esto que sostiene que unas elecciones presidenciales que se presentan como enormemente difíciles para el oficialismo el año que viene sólo agrega un condimento más de inestabilidad política para el Gobierno.