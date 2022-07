Cumpliendo 53 años, Jennifer Lopez se mostró desnuda para promocionar sus nuevos productos

La actriz Jennifer Lopez hizo coincidir sus 53 años (cumplió el 24 de julio), con el lanzamiento de su nueva línea de JLoBody. Y para difundirlo se animó a posar desnuda mostrando los beneficios que genera la calidad de sus productos en su cuerpo. Así, Lopez (recién salida de su boda sorpresa con el actor Ben Affleck), celebró su cumpleaños con la salida al mercado de su última producción, JLo Body, mostrándose absolutamente desnuda.

“Le damos todo este cuidado y atención a la piel de nuestro rostro, pero a veces descuidamos el cuerpo”, nos recordaba una publicación en su Instagram, la actriz mientras señalaba: “Era importante para mí crear primero una rutina de cuidado de la piel para que el cuerpo, luego, abordara sus necesidades específicas y únicas y aquí están”.

Y la actriz continuó: “Hoy es mi cumpleaños y te estoy regalando una gota especial de mi nuevo producto”. Así, el producto en cuestión tiene un precio de 65 dólares en su sitio web y estará disponible a partir del 6 de septiembre en la web de Sephora y llegará a sus tiendas el 26 de septiembre.

Asimismo, no es la primera vez que Lopez posa desnuda; recordemos que en 2020, con 51 años apareció desnuda en la portada oficial de su disco sencillo In The Morning.

Finalmente, es bueno recordar que, Jennifer, nacida en Nueva York, en 1969, descendiente de puertorriqueños, ha realizado una carrera tanto en la música como en el cine. Lanzó ocho álbumes y una importante cantidad de videoclips y su última aparición importante en el escenario fue junto a Shakira, en el Super Bowl, en 2020. Y debutó en el cine, con My Little Girl, un filme para televisión, en 1987. Filmó en estos 35 años, 34 películas, la mayor parte en papeles protagónicos.