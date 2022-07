Luisana Lopilato: “Pipa es una luchadora a la que no le gusta la injusticia”

Con pocos créditos en el cine, Luisana Lopilato ya tiene su primer personaje icónico: hace cuatro años comenzó un viaje encarnando a Manuela “Pipa” Pelari en “Perdida”, policial basado en el personaje de Florencia Etcheves, un viaje que se convirtió en trilogía en la pantalla de Netflix y que la actriz cierra hoy, con el estreno de “Pipa”, tercera parte de la saga.

“Las plataformas dieron la posibilidad de que se pueda ver nuestro cine por todo el mundo. Argentina tiene una producción increíble, directores y autores que no tienen nada que envidiarle a ningún otro país, y las plataformas dieron la posibilidad de que eso se pueda ver en todo el mundo”, destacó Lopilato en diálogo con Télam.

La intérprete de “Rebelde Way” y “Casados con hijos” vuelve en la cinta a encarnar a Pipa, cuyo instinto justiciero la llevó a ser policía: “A Pipa la definiría como una mujer luchadora que no le gusta la injusticia. Está buscando siempre la verdad y esa búsqueda la hace más fuerte”, dijo la actriz sobre el personaje de la saga, que vuelve a contar con la dirección de Alejandro Montiel, al igual que las primeras dos entregas.

En la primera, “Perdida”, conocíamos por primera vez a un personaje que hacía uso de sus herramientas de policía en la búsqueda sin respiro de su mejor amiga Cornelia Villalba; “La Corazonada” fue una precuela de esa primera parte, una película donde conocíamos los primeros pasos para ser una investigadora de “Pipa”, mientras lidia con un controversial inspector en un difícil caso que la pone a prueba por primera vez.

“Yo estoy en Inglaterra y el otro día caminando por la calle me encontré con gente de Israel que me comentó que se estrenaba ‘Pipa’. Antes no pasaba eso. Esto de las plataformas dio un abanico de trabajo a todo el mundo”

Luisana Lopilato,

protagonista de “Pipa”

Ahora, en “Pipa”, el final de la trilogía, después de abandonar su trabajo como policía, Manuela Pelari deberá volver a la acción cuando un nuevo misterio policial conmociona a un pueblo en el Norte Argentino.

“Dentro de la trilogía, esta es una película totalmente diferente a las otras porque es un western y, además, muestra a Pipa totalmente diferente, en otro momento de su vida, fuera de la fuerza y como madre”, adelantó Montiel, quien dirigió filmes como “8 semanas”, “Extraños en la noche” y “Un paraíso para los malditos”.

LA TERCERA PARTE

En la cinta, contó Lopilato, “se van a encontrar con una Pipa más madura, que quiere dejar su historia trabajando en crímenes violentos después de haber visto tanta injusticia, tanta corrupción y de las cosas que fueron pasando en las primeras dos películas. Quiso cambiar de vida y se alejó de la ciudad, tiene un hijo, se dedicó a otra cosa hasta que hay un crimen en La Quebrada y su tía le pide ayuda sabiendo que ella tiene mucha experiencia y es la única que la puede ayudar”.

El cambio que señala Lopilato la lleva a componer a Pipa en tres momentos diferentes de su vida, en las tres películas. Pero, señala la actriz y pareja de Michael Bublé, los cambios no le han resultado complejos porque “Mili (Roque Pitt, guionista) y Alejandro tenían muy presente el tono que querían que tuviera Pipa, me marcaron mucho cómo querían que fuera, que hablara, que caminara y un poco me la terminé creyendo”.

“Me cuesta dejarla, me encariñé mucho con el personaje y me encantaría que vuelva”, confiesa sobre el personaje protagonista de esta saga policial que, insistió Montiel, es en realidad, en esta tercera entrega, “un western, aunque seguimos con el mismo tipo de trama policial”.

“En el mundo tuvo éxito la película, estuvo en los primeros puestos en las primeras semanas en Suiza, Francia, Estados Unidos, Brasil, lugares bien disímiles, y creo que fue bien aceptada porque hay una historia”

Alejandro Montiel,

Director de “Pipa

“Si bien en Argentina no hay tradición de ennoblecer o enaltecer a un policía, nos basamos a rajatabla en el género y el tipo de personaje heroico siempre está”, siguió el director sobre el género de la película. Aunque, lanzó, más allá del misterio, “en el mundo tuvo éxito la película, estuvo en los primeros puestos en las primeras semanas en Suiza, Francia, Estados Unidos, Brasil, lugares bien disímiles, y creo que fue bien aceptada porque hay una historia. Yo siempre hice un cine así, antes de “Pipa” también, más universal y no localista. El western no es algo que se desarrolle mucho acá, que tenga una historia en Argentina, pero hoy las plataformas nos permiten hacer un tipo de cine más universal con más medios de producción, que antes era más difícil. Hoy hacer cine mainstream es mucho más posible y el espectador está esperando eso”.

Pero aunque no sea una propuesta localista, hay rasgos locales muy reconocibles como la impunidad de “los hijos del poder” y la lucha de los pueblos originarios por el territorio.

“Me interesaba trabajar las problemáticas actuales que no llegan al cine y trabajarlos dentro del policial”, comentó Montiel.

“Perdida” tuvo su estreno en salas, pero las siguientes dos entregas fueron directo a la plataforma de la N roja, algo que, siente Lopilato, no modifica el modo de componer el personaje. Junto a Montiel, opinó que el nuevo cine hay que hacerlo pensando en el mundo, a través de las plataformas, que dieron a la saga una ventana muy importante. “Yo estoy en Inglaterra”, contó Lopilato, “y el otro día caminando por la calle me encontré con gente de Israel que me comentó que se estrenaba ‘Pipa’. Antes no pasaba eso. Esto de las plataformas dio un abanico de trabajo a todo el mundo y hoy es lo mismo hacer una película en Hollywood o Australia porque entrás en la casa de todo el mundo”.