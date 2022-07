“Plan de austeridad” y recorte de ministerios: las medidas que se analizan

Los cambios en el gabinete nacional podrían continuar y, en las próximas horas y hasta durante el fin de semana, se irán conociendo oficialmente. El presidente Alberto Fernández evalúa la fusión de los ministerios que tienen bajo su órbita la obra pública.

Según adelantaron fuentes oficiales, el mandatario, junto con Massa analizan integrar Obras Públicas con Transporte, como parte de un “plan de austeridad” para achicar la estructura del Gobierno, que actualmente cuenta con 21 ministerios.

El objetivo, según señalan, e dar una señal en medio de la crisis económica y ante lo que en el gobierno calificaron como el “inevitable ajuste” que vendrá para poder cumplir con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la incorporación de Sergio Massa al Gabinete nacional permitirá "seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta" que el Frente de Todos se propuso "para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece", mientras que el aún titular de la Cámara de Diputados anticipó que "el miércoles próximo" será anunciado "un conjunto de medidas".



"No hay tiempo que perder. Es momento de sumar y avanzar", destacó el jefe de Estado luego de los anuncios realizados ayer sobre el rediseño del Gabinete nacional en puestos clave de la administración económico-financiera.



Más allá de un breve contacto de Massa con periodistas apostados en la puerta de la Quinta presidencial de Olivos, donde el diputado fue recibido esta mañana por el Presidente, Fernández y el exintendente de Tigre utilizaron las redes sociales para brindar detalles del encuentro de hoy,



"Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas", afirmó el el Presidente en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, señaló que "concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos".



Entre las decisiones adoptadas ayer, se destaca la concentración de las facultades que desempeñaban los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura bajo la tutela del Ministerio de Economía que conducirá Massa.



En ese contexto, Fernández brindó su reconocimiento "a los funcionarios salientes que comprendieron la gravedad de la hora y permitieron esta reorganización tan necesaria" y manifestó su "especial gratitud a Silvina Batakis y a Daniel Scioli por el compromiso político y desprendimiento personal que han demostrado".



Respecto de Massa, el jefe de Estado recordó que lo conoce desde "hace muchos años" y que juntos han "trabajado pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social".



"Conociéndolo, sé que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía argentina demanda", sostuvo el Presidente y expresó que "la realidad de muchas familias argentinas nos señala que no hay tiempo que perder. Es momento de sumar y avanzar".



Massa, por su parte, afirmó ante la prensa en Olivos que la próxima semana se anunciará "un conjunto de medidas" y pidió a los medios de comunicación que "no anticipen los funcionarios que van a entrar y los que salen".



"El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, después de que se realice la sesión especial el martes en la Cámara de Diputados", señaló.



Luego, en una serie de mensajes que emitió por Twitter, se comprometió a trabajar "con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".



"Le agradezco al Presidente la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera", aseveró Massa y remarcó que los argentinos demandan "soluciones a sus problemas".



Mientras Massa se reunía esta mañana en Olivos, un grupo de sus colaboradores más cercanos lo esperaba en las oficinas porteñas del Frente Renovador, en avenida Libertador al 800 en el barrio porteño de Retiro, indicaron a Télam fuentes de ese espacio político.



Entre quienes ingresaron a esa sede partidaria figuraban el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Jorge Solmi; el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Raúl Pérez; el subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, Lisandro Cleri; el director del Indec, Marco Lavagna; y el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.



Massa asumirá al frente del Ministerio de Economía a partir de que se resuelva su alejamiento de la presidencia de la Cámara de Diputados, en una sesión especial prevista para el martes en la que se elegirá a su sucesor que, según el tigrense, "es una decisión que le corresponde al Frente de Todos".



De hecho, la bancada del oficialismo que conduce Germán Martínez debe definir quién ocupará el cargo que dejará Massa, cuyo nombre tendrá que ser aprobado en la sesión especial del martes.



Si bien desde el oficialismo no confirmaron a quién se impulsará como sucesor de Massa, en las últimas horas circularon varios nombres, entre ellos las diputadas Cecilia Moreau, Rosana Bertone (exgobernadora de Tierra del Fuego) y el diputado Marcelo Cassaretto.