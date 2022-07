La pesadilla de los vecinos en Los Hornos: cada vez que llueve se hacen "lagunas" en las calles

Los vecinos de Los Hornos están preocupados por el estado de las calles en distintos barrios, ya que destacan que se vuelven intransitables cada vez que se producen lluvias. En los últimos días, los frentistas manifestaron que aparecieron "lagunas" en distintas cuadras, donde se acumuló mucha agua y barro que generaron problemas para transitar la zona.

Varios fueron los reclamos vecinales a El Día, en una semana donde las precipitaciones fueron protagonistas en la Ciudad. Las zonas de 159 y 66, 153 entre 64 y 65, y 68 entre 148 y 19, se vieron afectadas y provocaron que los frentistas habiten un panorama desolador.

Más allá del enorme malestar, algunos hasta se lo tomaron con humor y afirmaron que las calles les rindieron un "homenaje" a Chascomús: "Si tenés ganas de pescar, acércate que tal vez saques un pejerrey", destacó un hombre bastante indignado, que vive en 159 y 66.

El pedido vecinal es unánime: que se hagan mejoras en el asfalto de varios sectores de Los Hornos, ya que se remarcó que desde hace años no hay nuevas obras. "Ya no sabemos más a quien pedirle que arreglen la calle, es una vergüenza. Necesitamos una solución más de fondo y no como hicieron anteriormente, tirando tierra colorada", explicó una mujer luego de que se genere bastante acumulación de agua en 153 y 64. "Señor intendente, Los Hornos también forman parte de La Plata", manifestó otro vecino ante la incomodidad de hacer maniobras para subir su auto a su garage.

Esto ha traído complicaciones no solo a las personas que se manejan en auto, sino también a los que andan a pie o viajan en micro. En la parada de 159 y 66, los peatones manifestaron que los charcos son habituales desde hace un tiempo cuando hay mal clima: "Cada vez que pasan los autos, bañan a la gente por el agua que se acumula".