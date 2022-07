El mensaje de Passarella sobre su estado de salud: "Hay Daniel para muchos años"

Daniel Passarella es un hombre muy ligado al ambiente del fútbol. Hace varias semanas, se viene hablando sobre su estado actual de salud, y de una "enfermedad neurodegenerativa", aunque la familia lo desmintió y también el propio "Kaiser", cómo así lo apodan.

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre", comienza narrando en una entrevista.

Para dejar mas en claro aún sobre su estado actual, afirmó: "Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo".

A su vez, ante las noticias que circulaban, varias personalidades del ambiente del fútbol, se preocuparon por el ex jugador y entrenador de la Selección Argentina. Fue el propio Passarella quien dijo que su ex compañero en Fiorentina, Giancarlo Antognoni, le mandó un mensaje para consultarle sobre como seguía él. “Recibí un mensaje de "Gianca", porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”, cerró.