Un auto impactó de lleno contra un árbol en plena avenida 44: quedó destruido

Un Ford Fiesta terminó arriba de una rambla e impactó de lleno contra un árbol, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo. El hecho ocurrió en la zona de 44 entre 10 y 11, donde últimamente, hubo varios accidentes viales pese a los semáforos y la rambla divisoria.

La ambulancia del SAME se acercó al lugar para verificar que los ocupantes del mismo no se encuentren con heridas de gravedad tras lo sucedido. Por ello, inmediatamente realizaron una revisión médica para constatar que no hubo lesiones que los deriven al hospital.

Hace muy pocos días, también ocurrió un hecho parecido, pero con un chofer de micro, que se estrelló contra un árbol, en la misma zona. Con varios antecedentes, se buscará en las próximas horas exclarecer la causa del accidente, a través de las cámaras de seguridad.