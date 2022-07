Terror en Copenhague, Dinamarca: tiroteo dejó un saldo de “varios muertos” y decenas de heridos

Un tiroteo con “varios muertos y heridos” tuvo lugar hace unas horas en el shopping de Copenhague, Dinamarca. Ni las autoridades gubernamentales ni las fuerzas de seguridad pueden dar, hasta el momento, una cifra exacta pero pudieron confirmar que posiblemente el número de muertos ascienda en las próximas horas.

El terror invadió la mente de las cientos de personas que se encontraban en Fields, el centro comercial que fue el escenario de minutos de terror. Por el hecho, hay solo un detenido y se desconoce si actuó solo o si había más personas involucradas, algo que los investigadores buscan confirmar.

El único detenido es un joven de 22 años de nacionalidad danesa, del que la policía aseguró que no puede revelar la identidad. El hombre, al ser reducido y detenido no mostró resistencia, un dato que no pasará desapercibido en las investigaciones.

El terror se abrió paso en el shopping danés, donde había incontables personas disfrutando de un día de descanso. Allí había niños, bebés y madres desesperadas corriendo en busca de un refugio o tratando de salir del lugar.

Fue tal el impacto que causó entre los turistas que, gran parte de los heridos terminaron internados a causa de una estampida en pos de querer salir del lugar. La policía se hizo presente en el centro comercial tras un llamado al 911 poco después de las 17.30 hs.

Los testigos que pudieron salir ilesos y se animaron a hablar coincidieron en que era un día normal y en pocos segundos todo se salió de control: comenzaron los disparos, el terror, las corridas, la locura y pronto llegarían los muertos y heridos a causa de un hombre que abrió fuego “indiscriminadamente”.

La alcaldesa de Copenhague, Sophie Anderse, advirtió en sus redes sociales que el tiroteo fue “muy grave” y que la policía se encuentra trabajando en el lugar para rescatar a quienes aún están escondidos, presos del terror. Se desconoce el número de muertos o de heridos pero se advierte que al menos “tres personas” están en grave estado y 100 fueron heridos, aunque la cifra podría ascender con el correr de las horas.