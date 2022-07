Seis décadas de Tom Cruise: el superhéroe de la vida real que quiere salvar al cine ¿mientras dirige una secta?

Hace 36 años que Tom Cruise afianzó la fama que había alcanzado con “Risky Business” gracias a Pete Mitchell, su personaje en “Top Gun”. La secuela de la película, “Top Gun: Maverick”, ha traído de vuelta al piloto a las salas de cine, con gran éxito de taquilla, este 2022, el mismo año en el que el actor entra en la década de los sesenta.

Thomas Cruise Mapother IV nació en Siracusa, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, hace exactamente 60 años, en el seno de una familia católica y humilde marcada por un padre abusivo. “Era un abusón y un cobarde”, dijo Cruise a la revista Parade en 2006. La familia se trasladó en diversas ocasiones por la búsqueda de trabajo del padre, ingeniero eléctrico, que, según publicó el medio, no conseguía conservar un empleo durante mucho tiempo.

El año que Cruise cumplió 12 años, sus padres se divorciaron. “Mi madre finalmente tuvo el valor de enfrentarse a mi padre y decir: ¡No más! Se acabó. Hasta la vista”, dijo el actor a Parade. “La gente puede crear su propia vida”, aseguró, “yo vi cómo mi madre creó la suya y así hizo posible que sobreviviéramos. Mi madre fue la que estuvo a la altura. Tenía tres trabajos. Ella dijo: Vamos a superar esto”.

En una entrevista publicada en Interview Magazine hace más de treinta años, el actor, al ser preguntado por su adolescencia, aseguró que en ella habían convivido extremos. “De ser esta especie de niño salvaje a un año estudiando en el seminario para ser sacerdote franciscano…”, dijo a la revista. “Estaba muy frustrado. No tenía muchos amigos. Las personas más cercanas a mí eran mi familia. Creo que se sintieron un poco nerviosos por mí, porque tenía mucha energía y no podía ceñirme a una sola cosa”. Se aburría y perdía interés. “Me siento bien por, finalmente, haber encontrado algo que amo”.

El punto de inflexión llegó, según dijo al medio, a los 17 años, al participar en la representación escolar del musical “Guys and Dolls”. Se sintió bien actuando. Su madre enseñaba teatro creativo y él, dijo, siempre había disfrutado con ello. “Les dije a mis padres que me iba a Nueva York. Nunca planeé realmente ir a la universidad de todos modos”.

SU CARRERA

Debutó en la gran pantalla con “Endless Love”, en 1981. Ese mismo año formó parte del reparto de “Taps” y dos años más tarde participó en “The Outsiders” y “Risky Business”, título con los que subió los primeros escalones a la fama. La consolidó tres años después gracias a su interpretación del teniente Pete Mitchell en “Top Gun”. Ese mismo año compartió pantalla con Paul Newman en “El color del dinero”.

A lo largo de los ochenta, sumó otros títulos a su filmografía como “Cocktail”, “Rain Man” o “Nacido un Cuatro de Julio”, con la que obtuvo su primera nominación a un Oscar al mejor actor en 1990. En 1997 repitió nominación por “Jerry Maguire” y en 2000 fue candidato a la estatuilla al mejor actor de reparto por su trabajo en “Magnolia”.

En los noventa, Cruise ya disfrutaba del estatus de superestrella de Hollywood que mantiene actualmente. Durante la década dio vida a diferentes personajes como al abogado de la Marina Daniel Kaffee en “A Few Good Men”, de 1992; al vampiro Lestat de Lioncourt en “Entrevista con el Vampiro”, de 1994, y al agente secreto Ethan Hunt, protagonista de “Mission: Imposible”, de 1996, y sus secuelas. En 1999 se puso frente a la cámara de Stanley Kubrick en la última película que rodó el director, “Ojos bien cerrados”, junto a su entonces esposa Nicole Kidman.

Con el nuevo milenio, Cruise mantuvo su presencia en cartelera y desde entonces ha sumado a su carrera cintas como “Minority Report”, de 2002; “El último samurai”, de 2003; “War of the Worlds”, de 2005; “Tropic Thunder” y “Valkiria”, de 2008. También “Jack Reacher”, en 2012; “Al filo del mañana”, en 2014, y “Barry Seal”, en 2017, entre otras.

UNA VIDA ESCANDALOSA

Pero sobre Cruise se han escrito mucho y no únicamente por su faceta profesional. En 2018, por ejemplo, la actriz y ex miembro de la iglesia de la Cienciología, una especie de culto lleno de celebridades al que Cruise pertenece y defiende (y, probablemente, dirige), Leah Remini aseguró a “The Daily Beast” que el actor no solo estaba al tanto de los abusos que se producían en ella, sino que era parte de ello.

El actor ha bajado el perfil en relación a su lugar en la iglesia, tras varios escándalos de ex miembros denunciando todo tipo de torturas además de acusando a la Cienciología de no ser más que una estafa piramidal. Y para correr el eje del debate, Cruise le ha dado al mundo cine: amante de hacer sus propias escenas de riesgo, en los últimos años ha entregado varias películas que rivalizan con la artificial acción de pantalla verde de los superhéroes de Marvel y a la vez invitan al público a dejar el sillón y volver a las salas de cine. La última de estas es “Top Gun: Maverick”, pero ya hay una nueva “Misión: Imposible” en el horizonte. Todo, con 60 años.

También, claro, ha sido protagonista de escándalos amorosos. La estrella de “Top Gun” ha estado casado en tres ocasiones. La primera vez que pasó por el altar lo hizo en 1987 con la también actriz Mimi Rogers, con quien, según publicó “The Hollywood Reporter” en 2015, se introdujo en la Cienciología. En 1990 contrajo matrimonio con Nicole Kidman, con quien formó uno de los matrimonios considerados más sólidos de Hollywood hasta su separación en 2001. La pareja adoptó dos hijos: Isabella Jane y Connor Antony. Tras la separación, sin embargo, desde el entorno de Kidman han deslizado más de una vez que hay amenazas de la iglesia y que Cruise puso a sus hijos en contra.

Después de Kidman vino Katie Holmes: se casaron en 2006, a los pocos meses del nacimiento de la tercera hija del actor y primera en común, Suri. Seis años después, en 2012, anunciaron su separación. Hoy, ella sale con un ¿ex? amigo de él, Jamie Foxx.