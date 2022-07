La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuidad del campeonato de la Liga Profesional, con Estudiantes recibiendo en UNO a Banfield y Gimnasia visitando a Huracán. A su vez, se jugará la final de la Community Shield de Inglaterra, entre Liverpool y Manchester City. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Argentinos Jrs. vs San Lorenzo ESPN Premium

18:00 Estudiantes vs Banfield TNT SPORTS

20:30 Huracán vs Gimnasia ESPN / TV Publica

20:30 Atlético Tucumán vs Newell's TNT SPORTS

AMISTOSO

08:45 Manchester United vs Atlético de Madrid

15:15 Tottenham vs Roma

15:30 Inter vs Olympique de Lyon

23:00 Real Madrid vs Juventus DIRECTV SPORTS

PRIMERA "B"

13:05 Defensores Unidos vs Deportivo Armenio DIRECTV SPORTS

13:10 Colegiales vs Ituzaingó TYC SPORTS

15:30 Acassuso vs Los Andes

15:30 Argentino de Quilmes vs Comunicaciones

15:30 Deportivo Merlo vs Fénix

15:30 J.J Urquiza vs Cañuelas

20:10 Talleres (R.E) vs San Miguel TYC SPORTS

F1 - GP DE HUNGRÍA

08:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS/STAR +

11:00 Clasificación FOX SPORTS/STAR +

MUNDIAL DE TAEKWONDO

10:30 Día 2/DEPORTV

CICLISMO - TOUR DE FRANCE FEMENINO

11:30 Etapa 7/ESPN Extra

COMMUNITY SHIELD

13:00 Final - Liverpool vs Manchester City/ STAR + / ESPN

GOLF: ROCKET MORTGAGE CLASSIC

14:00 Tercera ronda/ ESPN Extra

SUPERCOPA DE ALEMANIA

15:30 RB Leipzig vs Bayern Múnich/ ESPN 2

PRIMERA C

15:30 Central Córdoba vs Laferrere

15:30 El Porvenir vs Berazategui

15:30 Excursionistas vs Atlas/ DIRECTV SPORTS

15:30 San Martín Burzaco vs General Lamadrid

15:30 Sportivo Italiano vs Puerto Nuevo



TÍTULO INTERNACIONAL SUPERWÉLTER (OMB)

17:00 Lucas Bastida vs Josh "Pretty Boy" Kelly ESPN 3/ TYC SPORTS

COPA AMÉRICA FEMENINA 2022

21:00 Colombia vs Brasil DIRECTV GO/ DIRECTV SPORTS + / 1613

UFC 277

23:00 Julianna Peña vs Amanda Nunes/ STAR +