La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá dos partidos muy atractivos en la Liga Profesional: River, va a recibir a Sarmiento, mientras que Boca irá de visita a Paraná, para enfrentarse con Patronato. Por otra parte, el PSG se medirá ante el Nantes, por la Supercopa de Francia. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Platense vs Barracas Central ESPN Premium

13:00 Lanús vs Aldosivi TNT SPORTS

15:30 Racing vs Tigre ESPN Premium

18:00 Patronato vs Boca TNT SPORTS

20:30 River vs Sarmiento ESPN Premium

AMISTOSO

12:00 Manchester United vs Rayo Vallecano

13:00 Milan vs Olympique de Marsella ESPN

14:00 Leicester City vs Sevilla

15:30 Liverpool vs Estrasburgo ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

13:40 Brown de Adrogué vs Atlanta TYC SPORTS

15:00 Sacachispas vs Guemes (SdE)

15:30 Deportivo Maipú vs Gimnasia de Jujuy

15:40 Chacarita vs Estudiantes BA DIRECTV SPORTS

15:40 Quilmes vs Almirante Brown TYC SPORTS

16:00 Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine

16:00 Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza

PRIMERA "B"

15:30 Villa San Carlos vs Dock Sud

F1 - GP DE HUNGRÍA

10:00 Carrera FOX SPORTS/ STAR +

MUNDIAL DE TAEKWONDO

10:30 Día 3 DEPORTV

CICLISMO - TOUR DE FRANCE FEMENINO

11:30 Etapa 8 ESPN Extra

UEFA EURO FEMENINA

13:00 Final - Inglaterra vs Alemania ESPN 2/STAR +

GOLF: ROCKET MORTGAGE CLASSIC

14:00 Ronda final/ ESPN Extra

SUPERCOPA DE FRANCIA

15:00 Final - PSG vs Nantes ESPN

PRIMERA C

15:30 Liniers vs Claypole