Con la disparada del dólar blue, hacer el "puré" deja un beneficio por las nubes

La disparada del dólar blue, que en su primera jornada sin Martín Guzmán y con Silvina Batakis designada como ministra de Economía (asume esta tarde) trepó $41, ubicándolo en $280.

Asimismo, para la compra oscila entre los $265 y los $270.

Esto hace que el famoso "puré", que consiste en comprar dólares a precio oficial y venderlo en el mercado informal, hoy puede generar una ganancia de $11.000.

La operatoria consiste en comprar el cupo de 200 dólares en su variante "ahorro" o "turista" en alrededor de $215, siempre que el sistema se lo permita y claro cuente con los recursos para hacerlo, para luego volcarlos en el mercado informal.

Si tomamos $270 como valor de venta, esto representa una diferencia de $55 por dólar, por lo que vender los 200 que permite comprar el Gobierno por mes representaría una diferencia de $11.000.

De todos modos, y sin perder de vista que se trata de una operatoria que no está avalada por las autoridades, con la disparada que registró hoy el dólar blue hay que ver quién está dispuesto a convalidar ese precio de compra del dólar blue, ya que al mismo tiempo prácticamente no hay operaciones de venta debido a que los operadores informales no se animan a desprenderse de billetes ante tanta inestabilidad y volatilidad.