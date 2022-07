Con todo a Sarandí

Estudiantes tiene por delante el gran objetivo del semestre el próximo jueves, momento en que volverá a verse las caras con Fortaleza por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores luego del 1 a 1 obtenido en tierras brasileñas.

Sin embargo, antes de dicho encuentro el Pincha debe enfocarse en el certamen doméstico para recuperar terreno luego de las dos derrotas consecutivas que acumulan Ricardo Zielinski y los suyos.

LEA TAMBIÉN Con la mira en Sosa y Carrillo, el mercado Pincha se mueve al ritmo de los viejos anhelos

Ante esto, el León se las verá hoy por la tarde con Arsenal en el Julio Humberto Grondona. El cruce, correspondiente a la sexta fecha del Torneo de Primera División, comenzará desde las 17 y tendrá a Nicolás Lamolina como encargado de impartir justicia. En el VAR estará Germán Delfino junto a Gerardo Carretero.

Con el objetivo ambos de volver a sumar de a tres, el enfrentamiento entre los del Ruso y los dirigidos por Leonardo Carol Madelón sólo podrá verse en directo a través de la señal de cable codificado ESPN Premium, aunque el mimos podrá seguirse por la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial como hace ya más de 25 años.

Antes del cruce por Copa, el Pincha necesita profundizar el crecimiento futbolístico que ya mostró en tierras brasileñas, y el Arse, que no viene nada bien en el certamen doméstico, asoma como una buena oportunidad para hacerlo.

A PRIORI, EL RUSO GUARDARÍA POCO

Si bien no confirmó el once, luego de la última práctica de ayer en el Country de City Bell, donde la pelota parada fue el foco absoluto, todo parece indicar que Estudiantes presentará hoy por la tarde dos modificaciones con respecto a los que igualaron con Fortaleza el jueves pasado en el estadio Castelao: los ingresos de Jorge Morel por Jorge Rodríguez y el estreno en la titularidad del ex Atlético Tucumán Leonardo Heredia, quien ocupará el lugar de Mauro Boselli en el frente de ataque.

De esta manera, los otros nueve protagonistas que salieron de arranque ante los brasileños repetirán en el Viaducto, por lo que el León rearmará el 4-4-2 con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Fabián Noguera y Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, el paraguayo Morel y Franco Zapiola; el mencionado Heredia y Leandro Díaz.

Lo cierto es que el Pincha tiene todo listo para un encuentro algo incómodo teniendo en cuenta su calendario, pero del que necesita salir airoso para recuperar terreno luego de los tropiezos ante Independiente en Avellaneda y frente a Newell´s en UNO.

PRIMERA VEZ PARA PABLO PIATTI

Además de los posibles titulares para el cruce con el Arse, en la jornada de ayer Estudiantes dio a conocer la lista de convocados, en la cual resalta el nombre de Pablo Piatti, quien tendrá su primera vez desde el regreso al Club, ahora con el número 31 en la espalda.

De esta manera, el ex Elche ocupará un lugar en el banco de los relevos, pero con chances concretas de sumar minutos de fútbol pensando también en el encuentro del jueves en UNO ante Fortaleza.

Además de Piatti, entre los convocados apareces: Jerónimo Pourtau; Agustín Rogel y Bruno Valdez; Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser, Alan Marinelli, Hernán Toledo, Brian Orosco y Gonzalo Piñeiro; Mauro Boselli y Mateo Pellegrino.

ASÍ SEGUIRÁ EL CALENDARIO DEL LEÓN EN EL ÁMBITO LOCAL

Más allá del encuentro de hoy por la tarde en el marco del torneo argentino y el del jueves por la noche por la Copa Libertadores, Estudiantes ya conoce buena parte de lo que será su derrotero de aquí hasta fines del mes de julio.

Por la séptima fecha del Torneo de Primera División, el domingo que viene recibirá en UNO a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 13.

El miércoles 13, pero por los 16avos de final de la Copa Argentina, tendrá el cruce con Belgrano de Córdoba, el cual finalmente se jugará en cancha de Unión de Santa Fe, con horario aún a confirmar.

Unos días más tarde y nuevamente en el marco del certamen doméstico, visitará a Tigre por la octava fecha. Dicho cotejo será el domingo 17, y se desarrollará a partir de las 18.

El miércoles 20 volverá a ver acción por el Torneo de Primera División. En dicha ocasión, los dirigidos por Ricardo Zielinski recibirán la visita de Barracas Central, desde las 21:30, mientras que el domingo 24 cerrarán la intensa racha visitando a Boca en La Bombonera por la fecha 10. El encuentro con el Xeneize irá a partir de las 20:30.

Todo lo mencionado, a priori, sin tener en cuenta la posibilidad de instalarse en Cuartos de la Libertadores y lo que suceda con el Pirata en Copa Argentina.