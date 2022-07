VIDEO. Denunció que no lo dejaron entrar a un bar de La Plata por usar una gorra

Una denuncia por discriminación realizó un joven contra un bar platense y apunta a que no lo dejaron ingresar porque llevaba una gorra que usa porque tuvo cáncer.

Se trata de Gervasio Morales, de 32 años, quien en las redes sociales grabó un video para contar "esta situación de discriminación por el solo hecho de cómo uno va vestido y que te impida disfrutar tranquilo de un viernes a la noche". Según su relato, "fui a comer a @byehenry.centenario y cuando entré de muy mala manera me exigieron que me quite la gorra, a lo que yo les digo que la usaba por motivo de que hacía un mes me había curado por segunda vez de un cáncer y que estaba pelado por el tratamiento y usaba la gorra para cubrir mi cabeza del frío".

Fue en ese momento en que "me responden que les chupaba un huevo lo que me había pasado y me tenia que ir. Me echaron". Luego se preguntó: "¿Saben que lo que cansa es el por qué? Uno tiene q dar explicaciones de cómo uno se viste".

En ese sentido siguió escribiendo y pidió un alto "a todo tipo de discriminación ya sea por cualquier tipo". Además sostuvo que "el problema viene cuando seguimos consumiendo este tipo de lugares que no ayudan en nada a que la sociedad avance. Si seguimos yendo les damos de comer a toda esta mafia discriminadora que decide si entrás o no de acuerdo al estereotipo de persona que seas". Por último, Morales aseguró que su denuncia "es una de muchas ya que se han hecho".

¿Qué dicen en el bar?

Federico, uno de los socios del lugar, habló en La Redonda y afirmó: "Lo dejábamos entrar pero sin la gorra. Nosotros hace varios años que tomamos esta medida en todos nuestros locales, porque tenemos cámaras de seguridad que están ubicadas en altura, y ante un hecho de inseguridad, las viseras no permiten reconocer a las personas que participaron de los hechos".

"Hace varios años que tomamos esta medida y la gente lo entiende perfectamente. Nunca buscamos discriminar a nadie. Imaginate si alguna persona le roban el celular, o la golpean, o lo que sea, nosotros necesitamos saber quien fue. Y si la gente está con visera dentro del negocio, no le podemos ver la cara", sumó.

"Nosotros le explicamos lo mismo que a toda la gente hace 4 años. Es la primera vez que un chico se pone tan mal con la situación. El manifestó que la gorra lo hace sentirse mas seguro. Entiendo que en esta situación puntual habría que haber actuado diferente, habría que ver tenido otra sensibilidad con él en particular. Le escribimos y le pedimos las disculpas del caso". Siguiendo con el tema, Federico aclaró: "A partir de lo que pasó con este chico, decidimos volver a habilitar el uso de viseras en el local".