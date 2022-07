Ola de renuncias de ministros en Reino Unido: Boris Johnson perdió la confianza

El Reino Unido no queda al margen de los escándalos políticos. Este martes, Boris Johnson recibió en su escritorio dos noticias que lo dejan cada vez más en la cuerda floja socialmente: la renuncia del ministro de Salud, Sajid Javid, y del ministro de Economía, Rishi Sunak.

Ambas bajas se anunciaron de forma oficial en las redes sociales, donde los ex funcionarios coincidieron en que perdieron la confianza en Johnson. “No podré seguir con la conciencia tranquila”, destacó el ex ministro de Salud británico, quien también adelantó que será, posiblemente, la última vez que acepte un cargo público pero no se arrepiente de lo realizado allí: “Por eso renuncio”.

Como si fuera poco, lamentó haber pérdido “la confianza en la capacidad de Johnson de gobernar” y tener que considerar que el funcionario no está a la altura de su puesto. El ministro de Economía, Rishi Sunak, continuó con la misma línea de indignación y destacó que la población espera que la actitud del gobierno sea “adecuada, seria y competente”.

Escándalo sexual

Las bajas en el mandato del Primer Ministro, Boris Johnson, se dan en medio de un escándalo sexual que protagonizó uno de sus hombres de confianza, Chris Pincher. Recientemente, el alto funcionario había ascendido a Pincher a Jefe Adjunto.

Sin embargo, una denuncia en su contra por presunto “manoseo” a dos hombres en un boliche británico habrían precipitado la renuncia. Desde que se desató el escándalo, Johnson salió en reiteradas ocasiones a declarar pero llamó la atención el cambio en el relato.

En las últimas horas, Boris Johnson admitió que fue un “error” propio el no estar al tanto de las denuncias que pesaban contra su hombre. Previo a ello afirmó desconocer las acusaciones en cuestión, aunque luego pidió disculpas a los afectados.