Mal momento para Diego Brancatelli: tuvo que cerrar su supermercado

Diego Brancatelli decidió cerrar la sucursal de “Don Ahorro”, el supermercado que inauguró durante la pandemia en la localidad de Caseros, Buenos Aires.

"No podíamos ocuparnos como queríamos. El local no era para ese rubro y apareció otra oportunidad a la que decidimos darle curso", contó la pareja del ex panelista de Intratables, Cecilia Insinga.

Sin embargo, Brancatelli y su familia consideran que la apertura y posterior cierre del súper no fue una experiencia negativa. "Lo tomamos como un aprendizaje. Vendrán cosas nuevas y lindas. No se puede estar en todos lados y es también algo que nos deja de enseñanza este proyecto", señaló.

Hace unos meses el periodista reconoció en LAM (América TV) que el proyecto no estaba funcionando como esperaba. "Puse un supermercado en pandemia para darle trabajo a la gente y nos va mal", a la vez que explicó que durante el inicio de su actividad supieron tener diez empleados y que al momento del cierre quedaron cinco personas.

"Sigue abierto, pero hoy realmente estamos cambiando la plata o sostenemos el comercio para dar laburo. Ahora, con todo lo que laburo, no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale ni la pena", dijo en mayo a Ángel de Brito durante la visita a su programa.

Brancatelli dijo creer que el cierre del local se produjo por el lugar donde estaba situado. "Tenemos dos supermercados a la vuelta que son de las grandes cadenas. Ellos tienen otros beneficios de promociones, los precios y los volúmenes que compran son otros. El súper estaba ubicado en un entrepiso, no era la mejor ubicación".

"Don Ahorro" abrió sus puertas en noviembre de 2020 con la idea de ser un negocio "low cost" y que los clientes pudieran acceder a la mayor oferta de productos a precios accesibles.