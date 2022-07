La hija de Cacho Fontana confirmó que el locutor no llegó a enterarse de la muerte de Liliana Caldini

“No lo puedo creer, pero lo único que les puedo decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar”, dijo la joven ante todos los periodistas que se acercaron a la puerta de la Clínica Interplaza, el hogar en el que se alojaba desde hace tiempo. Y agregó: “No sé cuándo, no sé dónde, estoy haciendo todo esto con mi hermana”.

“¿Cómo hay que recordarlo a él?”, le preguntaron luego. “Como ustedes quieran. Yo lo voy a recordar como mi papá”, respondió con la voz afectada. Luego, explicó que no leyó nada, que no vio nada y que toda la familia “está destruida”, que no esperaban esta triste noticia. “Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento pero con lo de mi mamá como que...”, comenzó a explicar aunque no pudo completar la frase.

El histórico conductor y locutor radial Norberto Palese, conocido popularmente por su seudónimo de Jorge "Cacho" Fontana, falleció durante las últimas horas a los 90 años, tan solo un día después de la muerte de su exesposa y madre de sus hijas, la exmodelo, actriz y presentadora Liliana Caldini.

"Nuestras condolencias a familiares y amistades del locutor, conductor y animador Jorge 'Cacho' Fontana, abrazándalos en este duro momento. Fue un importante referente de los medios de comunicación del país, conductor de recordados programas como 'Odol pregunta' y 'Videoshow'", escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Argentina de Actores, en medio de una ola de repercusiones en redes sociales tras conocerse la noticia.

Fontana se encontraba en un estado de salud delicado luego de haber contraído Covid-19 en 2020 y tras haber estado internado en varias oportunidades por cuadros de neumonía, el último de ellos en mayo en el Hospital Fernández del barrio porteño de Palermo.