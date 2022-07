Liliana Caldini: la modelo que rompió tabúes, en la pantalla chica y en la sociedad

Liliana Caldini, modelo y figura publicitaria, un rubro en el que trascendió fumando un cigarrillo mientras se movía al ritmo de las olas y el viento, aunque con participaciones destacadas en cine, teatro y televisión -delante y detrás de cámara-, murió ayer los 71 años.

Caldini, además, había sido pareja de Cacho Fontana durante 12 años, relación por la que tuvo a sus hijas gemelas y que, en su momento, generó gran fascinación entre los medios de comunicación sobre todo por la diferencia de edad: ella tenía 18 y él veinte más.

Los inicios de la ex modelo en los medios fue cuando apareció a los 18 años bailando, mientras fumaba, la canción “Tiritando”, de Donald”, para una publicidad de los cigarrillos Chesterfield.

Tras esta aparición rutilante, en una época en que las publicidades todavía marcaban historia, Caldini formó parte del elenco de “El extraño de pelo largo”, filme de Javier Porter sobre un grupo de rock psicodélico que buscaba el éxito. De aquella película participaron también Litto Nebbia, Miguel Bermúdez, Nacha Guevara y Diana Maggi.

Además fue parte de la serie costumbrista “Los Campanelli”, con Santiago Bal y Edda Díaz, entre otras figuras de la época, y que marcó el comienzo de una serie de tiras como “Los Benvenutto” o “Son de diez”, más cerca en los años.

Sin embargo, tras comenzar la relación con Fontana, Caldini se alejó de la pantalla, para comenzar una carrera como productora del afamando conductor y padre de sus dos hijas. Pese a su separación 12 años después de haberla comenzado, la exmodelo reconoció que con Fontana mantuvo una muy buena relación, producto de la crianza de Ludmila y Antonella.

Por fuera de los medios, en lo últimos años, Caldini se dedicaba a realizar actividades para la tercera edad. Así, en Mar del Plata llevó adelante “La playa de los grandes”, en donde organizó shows con diferentes divertimentos, siempre apuntando a lo social. También hacía lo propio mediante un programa perteneciente al Instituto de Previsión Social (IPS).

Sus últimas participaciones en medios fueron antes de la pandemia a través de Radio Nacional, con el programa “Todo tiene música”.

En una de sus últimas entrevistas, la ex modelo y actriz había reflexionado sobre la muerte: “Me da miedo morirme sufriendo. Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma”.

A los 18, Caldini inició una relación con Cacho Fontana, de 38, que generó un escándalo

Defensora de la belleza natural, siempre se negó a someterse a cirugías estéticas: “¿A quién le voy a mentir mi edad? Además, no necesito, a mí me rejuvenecieron mis nietos”.

Y en el mismo sentido, manifestó: “Mis nietos son lo mejor que me pasó en mi vida. Son mis edecanes y mis motores. Cuando decaigo, están mis nietos. Están en mi mente y en mi corazón. Soy súper compañera de los dos”.

REACCIONES

Tras conocerse la noticia de la muerte, la farándula argentina se volcó a las redes para despedir a Liliana Caldini. Uno de los primeros en manifestarse fue Marcelo Tinelli: “Diosa total, Liliana. Qué tristeza. Besos a sus hijas Ludmila y Antonella. Y un fuerte abrazo al maestro Cacho Fontana”.

“Con profundo dolor recibo una muy triste noticia. Murió #lilianacaldini.Condolencias a @fontana_anto @lumifontana #jorgecachofontana .#dolor #tristeza”, escribió el conductor Juan Alberto Mateyko en su cuenta de Instagram junto a una foto junto a Cacho y Liliana.

La locutora Marcela Feudale compartió una foto de Caldini joven y tuiteó: “De las más lindas de su época. Descansa en paz, querida Liliana Caldini. Mis condolencias a su familia”.

“Los más lindos y hermosos recuerdos tuyos querida #LilianaCaldini. Mis condolencias a sus hijas, familiares y amigos #QEPD”, le dedicó Adriana Brodsky.

En tanto que la Asociación Argentina de Actores la definió como “una de las figuras más populares de la publicidad en los años 70”, además de haber sido parte del cine, la tevé y el teatro.

La periodista Marcela Coronel compartió su tristeza (”no puedo creerlo, siempre tan vital”) mientras que Sergio Company deseó que “su buena energía brille en el universo”.