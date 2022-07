VIDEO. Otra escena violenta frente a una escuela: terrible gresca y alumnos heridos sobre la Av. 122

Durante las últimas horas se vivió un nuevo episodio de violencia extrema en las inmediaciones de una escuela de la Región. El lamentable hecho, injustificado, podría haber sido una verdadera tragedia ya que según indicaron testigos de la gresca, dos alumnos resultaron heridos debido a que uno de los agresores llevaba en su poder un arma blanca. Preocupación de padres que a raíz de esta situación, no quieren enviar a sus hijos.

Todo ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 17 horas en el establecimiento educativo Escuela Técnica nº1 de Berisso, que se encuentra ubicada en la avenida 122 y calle 81.

En contacto con EL DIA, uno de los padres atemorizados por la situación vivida, explicó que la pelea fue entre chicos menores de edad que asisten al secundario, y que tienen entre 13 y 15 años. "Mi hija estaba retirándose del colegio y pudo observar como los chicos se empezaron a pegar. Lo más grave es que uno de ellos tenía en su poder un cuchillo y amenazaba con lastimar si se le acercaban".

Además agregó: "Lógicamente que mi hija sólo observó y se alejó de ahí, pero muchos alumnos se acercaron y por lo que nos contaron dos resultaron heridos. La verdad es un peligro y esperamos alguna medida por parte del colegio, que si bien fue afuera, se dio en la puerta y en horario donde muchos salen de estudiar", dijo.

Minutos después de la pelea fueron los mismos alumnos que empezaron a difundir las imágenes a través de un video que filmaron desde un teléfono celular. En el mismo se puede ver como los adolescentes se lastiman en plena avenida 122 y también a un adulto que en principio habría intentado separarlos, pero termina golpeado e involucrado en la gresca.

Temor por más casos de violencia

Luego de este hecho violento entre alumnos, padres indicaron a este medio que mañana esperan "más control" para que no vuelva a ocurrir. "La verdad que da miedo saber que hay chicos que asisten al colegio con cuchillos. Yo en lo personal si mañana no hay un patrullero en la puerta del colegio, no enviaré a mi hija a estudiar", lamentó.