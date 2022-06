La violencia vuelve a brotar en las escuelas con agresiones feroces

Dos episodios vinculados a la violencia escolar se conocieron en las últimas horas. Uno sucedió en el colegio industrial Albert Thomas, escenario de una feroz paliza recibida por un alumno de tercer año del establecimiento, objeto desde hace tiempo de diferentes hechos de “bullying”, según denunció su padre, mientras que el otro caso de dio entre alumnos de la Escuela Técnica Nº 8, con sede en Tolosa: protagonizaron una violenta pelea en el espacio verde de 528, entre 7 y 8, a la vista de cuanto peatón y automovilista que pasaba por el lugar.

El Albert Thomas volvió a ser noticia, pero esta vez, en la institución de la avenida 1 entre 57 y 58 se produjo un hecho que la conmocionó y que derivó en una enérgica movilización de la comunidad educativa en la puerta de dicha sede. Según denunció el padre del estudiante que a raíz de una fuerte golpiza terminó en observación médica en el Hospital San Martín, se trató de la sexta paliza que le propinaron a su hijo en 15 días. “Lo golpearon dentro del aula y tuvo que ser atendido en el Policlínico. Estamos esperando resultados de los estudios”, dijo Gonzalo Pocino al tiempo que señaló que “hubo abandono de persona porque les dieron una orden de no acompañar en la ambulancia al niño, que tiene 15 años, y recién cuando llegué yo lo pude llevar al hospital”.

Pocino mantuvo una reunión con las autoridades del colegio y en ese sentido resaltó que “nos pudimos poner de acuerdo en algunos puntos, pero vamos a tener otra reunión”. Aseguró, además, que el acoso que sufre su hijo es producto de la crisis institucional del colegio. “Si un preceptor no puede cuidar el baño porque no se puede cubrir, es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto y designen a un director. Vi que la escuela no tiene recursos y que no llegan porque están asignados al director anterior. Hasta que el ministro no tome cartas en el asunto, esto no se va a solucionar”, añadió.

Acerca del agresor de su hijo, Pocino dijo que “es un niño, tiene 15 años”.

Una mujer que formó parte de la protesta, madre de tres estudiantes del Albert Thomas, se quejó por la falta de presencia de una mayor cantidad de integrantes de la comunidad educativa: “De 2 mil alumnos vinieron sólo 10 papás”. En ese marco dijo que “queremos saber qué pasó porque hay versiones encontradas”, y agregó que “por las cuestiones edilicias y la falta de profesores y preceptores nadie se hace cargo. Por ejemplo, uno de mis hijos no tiene Lengua desde el inicio de clases”.

El caso de Tolosa

La pelea que, al parecer, tuvo lugar en 528 entre 7 y 8 fue filmada por un grupo de chicos que a su vez arengaban para que los jóvenes que se enfrentaron a las trompadas siguieran golpeándose en ese espacio público.

Quienes protagonizaron ese episodio de violencia, a metros del establecimiento de educación técnica, como se dijo, son alumnos de la escuela de 7 y 526, contaron desde esa comunidad educativa.

Lo que más llamó la atención es que el grupo se trenzó a golpes de puño ante la mirada de más de medio centenar de compañeros de colegio.

“Todo empezó porque un chico le chifló a la novia del otro chico, entonces se agarraron”, le contaron a este diario.

En las imágenes que se compartieron ayer sobre esa pelea se puede advertir que entre los golpes de puño surge una terrible patada de uno al otro joven; y tan fuerte resultó el golpe que hizo caer a su oponente y lo dejó en el piso por un largo rato.

Finalmente, según muestra el video, aunque uno de los jóvenes quedó tumbado en el suelo, igual siguió recibiendo trompadas. Recién después de unos minutos los “espectadores” deciden intervenir y separarlos.

En el Albert Thomas hubo una reunión de padres en la puerta del colegio