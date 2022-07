Otro golpe a la canasta: subas del 10 al 30% y dudas

Remarcaciones, suspensión de abastecimiento y, sobre todo, una gran incertidumbre, marcan el clima que se vive por estas horas en almacenes y supermercados de la Ciudad. Según coincidieron los comerciantes consultados, los productos alimenticios aumentaron en los últimos días un 10 por ciento; los de limpieza, entre un 13 y un 15 por ciento y los de papelería, cerca de un 30 por ciento.

En un supermercado de Villa Elvira se advirtió que lo que más aumentó es lo que más busca la gente cuando siente inestabilidad en la economía.

“Por ejemplo, el azúcar y el aceite aumentaron cerca de un 30 por ciento, yo trato de mantener los productos, pero en la zona, aceites que estaban a 400 pesos ahora lo pusieron a 700 pesos y una marca de café instantáneo que vendo a 550 pesos, en una cadena lo promocionan de oferta a 1.150 pesos”, contó el responsable de ese comercio.

El dueño de una cadena de supermercados ubicados en el centro platense sostuvo que la fluctuaciones en los precios van del 8 al 10 por ciento.

“La mayoría de las empresas hicieron lo que hacen siempre, cortar todos los plazos de pagos y vender al contado”, dijo.

El comerciante también indicó que hubo firmas que le informaron que esta semana cerrarían para ver cómo se encamina la economía, una manera de no pasar listas de precios nuevas hasta tener claro el rumbo.

En esa cadena también se sintió el aumento del aceite de girasol, pero se lo vinculó a un problema que viene desde hace varias semanas y que está relacionado con el inconveniente del transporte por la falta de gasoil.

“En algunos casos duplicaron o triplicaron el precio para no perder; algo similar ocurre con el café”, agregó el empresario.

A los problemas existentes le sumó el inconveniente que está experimentando el vidrio a raíz de un componente que no está entrando.

Como se recordará, días atrás desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata también se hizo referencia al faltante de medicamentos que se venden en frascos de vidrio por un problema con el abastecimiento de esos envases.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, consignó que tal como las empresas les comunicaron la semana pasada, los lácteos aumentaron en estos días un 6 por ciento.

“Todos lo demás aumentos fueron sorpresivos; los comestibles subieron algo más del 10 por ciento; los productos de limpieza, de un 13 a un 15 por ciento y los artículos con papel, por arriba del 30 por ciento”, explicó el dirigente.

En relación al fuerte aumento que experimentó el café en algunas cadenas, Savore sostuvo que una de las marcas más conocidas incrementó el 19 por ciento sus productos hace 20 días.

En esa línea, indicó que nada justificaría un aumento de más del 100 por ciento como denunciaron algunos consumidores.

En un supermercado ubicado cerca de Parque Alberti se informó que el único aumento que tuvieron que aplicar ayer fue el de una línea de pastas frescas.

Los lácteos aumentaron en los últimos días, pero dentro de un porcentaje que calificaron como “normal”.

“La empresa láctea más conocida no aumentó los precios, lo que sí se notó es que varias empresas no toman pedidos hasta no saber qué va a pasar con la economía”, aseguró el empleado de ese supermercado.

En relación al precio del café se informó que en las últimas horas se adquirieron 100 bultos de una de las marcas más consumidas entre los argentinos y que en ese lugar el precio se mantendría prácticamente igual.

“Acá se va a vender más o menos a 500 pesos, pero sabemos que el café es un producto cien por ciento importado de Colombia y su valor está atado al dólar”, agregó el empleado.

No obstante, opinó que cuando productos como ese se incrementan tanto, la razón es especulativa.

“Desde algunas empresas nos dijeron que esperemos para que nos pasaran los precios; en otras achicaron los márgenes para los pagos y bajaron los plazos que eran de 30 o 45 días a 15”, explicó uno de los supermecadistas consultados.

En algunos almacenes de barrio se indicó que hubo hipermercados que cambiaron su política de abastecimiento y que se negaron a vender solamente las ofertas.

“La comunicación fue que nos vendían el 70 por ciento de los productos a precios regulares y sólo el 30 por ciento de las ofertas”, comentó Luis, al frente de un almacén de la zona de Plaza Malvinas.