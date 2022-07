VIDEO. Battaglia se bajó del auto y cruzó en vivo a Vignolo: “Me trataste de maleducado"

Sebastián Vignolo se enojó en vivo por la pantalla de ESPN y destrozó a Sebastián Battaglia luego de la eliminación de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Corinthians. El conductor fue contundente a la hora de opinar sobre los dichos del DT del "Xeneize", quien luego del partido lanzó un palazo para la dirigencia por los refuerzos que no llegaron al club.

“Hay cuestiones que uno plantea y, a partir de ahí, deberían resolverse en el tiempo en el que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes. Pero son situaciones que no las manejo yo. Tuvimos la oportunidad de pedir (jugadores), de mejorar en cuanto al recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”, aseguró el técnico de Boca luego de la derrota ante el "Timao".

"Un par de actitudes últimas del técnico de Boca eran para tratar de molestar a los que manejan el fútbol en Boca", sentenció el Pollo. Martín Costa, panelista del programa, agregó: "Fue a Riquelme solo".

Mientras Vignolo repetía la frase "debería ser agradecido con los jugadores", en relación a la conferencia de prensa del DT, Oscar Ruggeri interrumpió: "Vamos a ser justos, le han hecho cosas también". La respuesta del Pollo fue contundente: "Andate. Si no te gusta, andate".

Vignolo, durísimo con Battaglia: "Andate si no te gusta" pic.twitter.com/WQJwTcaN8j — FULVOMANÍA (@nbargoficial) July 6, 2022

Battaglia irrumpió en medio de un móvil al aire

Battaglia encaró hacia los periodistas apostados en la puerta del Boca Predio para dar su versión de los hechos y remarcar una vez más su compromiso con el plantel.

"Me llega la información de que se está instalando como tema las declaraciones que yo hice ayer. En ningún momento pensé en agredir el plantel ni mucho menos. Yo dije que estoy muy orgulloso de lo que se ve en la cancha, me sentí muy representado por lo que hicieron mis jugadores. Dije estoy orgulloso de lo que hicieron mis muchachos dentro de la cancha", comenzó diciendo Sebastián.

"No sé si era el momento para hablar de refuerzos luego de una eliminación", le planteó Vignolo.

Y Battaglia le salió al cruce: "Fue una pregunta que me hicieron, quedo como un maleducado si no respondo, creo que el otro día dijiste eso. Si respondo mal, soy un maleducado".

"Se puede responder sin exponer a los jugadores", volvió a decirle Vignolo.

Y el DT se mantuvo firme: "No me parece exponer a los jugadores, para nada, yo dije que estoy orgulloso de ellos".