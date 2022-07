Stephanie Demner: "Estoy agradecida y orgullosa por mi embarazo"

"Se que hay muchos de ustedes sufriendo del otro lado con la imagen que se refleja en el espejo, comparándose o criticando al de al lado. Y en vez de perder el tiempo, hay que usarlo para agradecer lo mucho que nuestro cuerpo hace por nosotros. Cuídense, quiéranse y acéptense. Siempre”.

"Estoy agradecida y orgullosa por mi embarazo. Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme”. Stephanie Demner escribió una reflexión en sus redes sociales.

Ahora, la modelo cuenta con orgullo y emoción su marcada evolución. Así, dejó una reflexión en la que aclaró que durante todo el embarazo su única preocupación era que tanto su hija como ella estuvieran saludables y siempre bajo la supervisión de sus médicos. Del mismo modo, compartió un texto en el que también hizo referencia a los cambios de su cuerpo. “Tan sabio, tan preparado y a la vez tan difícil lo que hizo por mí. Cuidó lo más importante que tengo, supo pedirme exactamente lo que necesitaba y yo intenté escucharlo y adaptarme. ¿Fue fácil? No. Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes”, confesó.

Finalmente, aseguró: “Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas como el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”.