El deseo de Paul McCartney por el cumpleaños de Ringo Starr

Ringo Starr cumple este jueves 7 de julio nada menos que 82 años. Uno de los músicos más famosos del mundo, integrante de The Beatles, logró ganarse el respeto de la industria musical y, principalmente, el cariño de sus compañeros.



A modo de festejo, Paul McCartney realizó una alegre publicación para saludar a su ex compañero de banda en el día de su cumpleaños. La misma se encuentra en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde rápidamente los fans se sumaron a los saludos.



Richard Starkey, como es su verdadero nombre, fue el baterista de The Beatles, la banda que generó un furor en sus comienzos y aún hoy es considerada una de las mayores influencias de la música británica.



“Paz para el mundo”, deseó Paul McCartney en la publicación, donde también mencionó que es un hombre “muy especial”, igual que su padre James McCartney, también músico nacido este 7 de julio.



A la publicación la acompañó con una fotografía de James y con una postal de la última vez que los ex Beatles se subieron juntos a un escenario. Tras la disolución del grupo musical, Ringo Starr inició un proyecto personal que decidió llamar “Ringo Starr and his All-Starr Band”.



Junto a McCarney, John Lennon y George Harrison tocaron el cielo con las manos. Tal trascendencia tuvieron que en el 195 la Corona Británica los honró con el título de miembros de la “Orden del Imperio Británico”.