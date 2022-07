Informe Tripero: Se acabó el sueño, Pablo De Blasis no vendrá a Gimnasia

Pablo de Blasis no vendrá a Gimnasia. La Comisión Directiva albiazul tomó la decisión que no haya incorporaciones, salvo que aparezca un jugador que tenga un contrato sin cargo, que no deba pagar una erogación económica importante. De esta forma no volverá Del Blasis pese a que tenía todo acordado hace dos semanas, pero de modo inexplicable hubo pulgar para abajo.

El jugador además en la semana había confirmado su deseo de jugar en el Lobo y que se encontraba a la espera del llamado para sellar su pase.

Asimismo la CD de Gimnasia le dijo no a San Lorenzo por Emanuel Cecchini y también dio la negativa ante una posible salida de Matías Miranda a Defensa y Justicia. Es por esto que el Lobo se quedará con el plantel que tiene.

Pensando en el partido con Atlético Tucumán, Nicolás Contín tiene chances de meterse en el banco de suplentes. El equipo en tanto sería con Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano.